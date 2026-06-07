Defender of the Crown: The Legend Returns brengt klassieker uit 1986 terug op 13 augustus
Een pareltje uit het verleden keert na veertig jaar terug naar moderne platformen. Defender of the Crown: The Legend Returns verschijnt namelijk op 13 augustus 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch en pc.
Defender of the Crown: The Legend Returns verschijnt veertig jaar na de oorspronkelijke release in een gloednieuw jasje voor consoles en pc. De game komt gepaard met drie totaal verschillende modi. Zo kunnen we de oorspronkelijke editie uit 1986 spelen in de 'Retro Mode', kunnen we dezelfde ervaring herbeleven met verbeterde graphics in de 'Classic Mode' en ervaren we een totaal nieuwe roguelite in de 'Kingdom Mode'.
Kingdom Mode is een compleet nieuwe ervaring binnen de game waarin we een deck samenstellen op basis van worpen met dobbelstenen. Het doel is om de tegenstander omver te werpen, maar eenvoudig is dat niet. Gelukkig ben je iedere run iets beter voorbereid op je kruistocht. Gaandeweg ontgrendel je namelijk nieuwe abilities en dobbelstenen om zo je kansen te verbeteren.
Defender of the Crown: The Legend Returns verschijnt op 13 augustus 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
Deze heb ik vroeger helemaal gaar gespeeld op mijn C64. Enorm jaloers destijds op de mensen met een Amiga. Toch loop ik hier eerlijk gezegd niet warm voor en ik vraag mij af of de markt hier nog op zit te wachten. Het spel is niet mooi oud geworden en de nieuwe graphics gaan het verschil, volgens mij, echt niet de moeite maken voor een aanschaf.