Een pareltje uit het verleden keert na veertig jaar terug naar moderne platformen. Defender of the Crown: The Legend Returns verschijnt namelijk op 13 augustus 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch en pc.

Defender of the Crown: The Legend Returns verschijnt veertig jaar na de oorspronkelijke release in een gloednieuw jasje voor consoles en pc. De game komt gepaard met drie totaal verschillende modi. Zo kunnen we de oorspronkelijke editie uit 1986 spelen in de 'Retro Mode', kunnen we dezelfde ervaring herbeleven met verbeterde graphics in de 'Classic Mode' en ervaren we een totaal nieuwe roguelite in de 'Kingdom Mode'.

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Kingdom Mode is een compleet nieuwe ervaring binnen de game waarin we een deck samenstellen op basis van worpen met dobbelstenen. Het doel is om de tegenstander omver te werpen, maar eenvoudig is dat niet. Gelukkig ben je iedere run iets beter voorbereid op je kruistocht. Gaandeweg ontgrendel je namelijk nieuwe abilities en dobbelstenen om zo je kansen te verbeteren.

Defender of the Crown: The Legend Returns verschijnt op 13 augustus 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch en pc.