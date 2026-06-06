Launch trailer Gothic 1 Remake onthuld tijdens Future Games Show

Gothic 1 Remake is inmiddels uit en dat mag natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan. Daarom hebben ontwikkelaar Alkimia en uitgever THQ Nordic van de gelegenheid gebruikgemaakt om de launch trailer tijdens de Future Games Show te delen.

De originele Gothic verscheen al in 2001 en werd destijds erg goed ontvangen. Er volgden daarna nog meer delen en spin-offs en nu is het na 25 jaar dan hoog tijd voor de Remake van het origineel. Die Remake is inmiddels een dagje uit, dus mensen hebben het hernieuwde Gothic wellicht al mogen ervaren. Toch is een release van een game niet compleet zonder launch trailer, dus heeft THQ Nordic tijdens de Future Games Show de launch trailer gedeeld van Gothic 1 Remake.

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Gothic 1 Remake is vanaf nu verkrijgbaar voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Ga jij deze remake spelen?