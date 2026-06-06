Launch trailer Gothic 1 Remake onthuld tijdens Future Games Show
Gothic 1 Remake is inmiddels uit en dat mag natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan. Daarom hebben ontwikkelaar Alkimia en uitgever THQ Nordic van de gelegenheid gebruikgemaakt om de launch trailer tijdens de Future Games Show te delen.
De originele Gothic verscheen al in 2001 en werd destijds erg goed ontvangen. Er volgden daarna nog meer delen en spin-offs en nu is het na 25 jaar dan hoog tijd voor de Remake van het origineel. Die Remake is inmiddels een dagje uit, dus mensen hebben het hernieuwde Gothic wellicht al mogen ervaren. Toch is een release van een game niet compleet zonder launch trailer, dus heeft THQ Nordic tijdens de Future Games Show de launch trailer gedeeld van Gothic 1 Remake.
Gothic 1 Remake is vanaf nu verkrijgbaar voor pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Ga jij deze remake spelen?
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
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ik lees net ook dat de game gewoon 30fps draait op de ps5 pro (en standaard ps5). Sorry, maar hoe dan? Ik wou de game kopen want zag er vet uit (heb genoten van het origineel), maar toen ik las 30fps heb ik gelijk mijn mentale notitie verwijderd dat ik deze game wil hebben... Deze vergeet ik heel snel haha!