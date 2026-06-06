Betreed deze zomer de duistere wereld van Mistfall Hunter
Zwaarden, pijlen en magie voeren de boventoon in Mistfall Hunter. De duistere fantasy extractiongame heeft eindelijk een releasedatum gekregen en laat zich zien in een korte maar krachtige gameplaytrailer.
In de trailer zien we de duistere, gedetailleerde wereld van de PvPvE-extractiongame en wordt de combat verder uit de doeken gedaan. Naast nieuwe gameplay maken we ook voor het eerst kennis met de Withered Knight, een ridder met een enorm zwaard die je maar beter niet op je kop kunt krijgen. Zijn zwaard heeft een groot bereik en richt een hoop schade aan, maar daar staat een wat tragere moveset tegenover. De Withered Knight beschikt over verschillende vaardigheden waarmee hij vijanden kan markeren en schade toebrengen, ze kan grijpen en naar zich toe trekken, of door de linies breken met de Withering Talent. De Withered Knight is de zesde toevoeging aan het roster van Mistfall Hunter. Check de trailer hieronder.
Mistfall Hunter is vanaf 29 juli 2026 beschikbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Wie de game eerder wil uitproberen, kan vanaf 14 juni aan de slag met de open bèta.
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