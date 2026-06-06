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Betreed deze zomer de duistere wereld van Mistfall Hunter

Door Joey Visser

Zwaarden, pijlen en magie voeren de boventoon in Mistfall Hunter. De duistere fantasy extractiongame heeft eindelijk een releasedatum gekregen en laat zich zien in een korte maar krachtige gameplaytrailer.

In de trailer zien we de duistere, gedetailleerde wereld van de PvPvE-extractiongame en wordt de combat verder uit de doeken gedaan. Naast nieuwe gameplay maken we ook voor het eerst kennis met de Withered Knight, een ridder met een enorm zwaard die je maar beter niet op je kop kunt krijgen. Zijn zwaard heeft een groot bereik en richt een hoop schade aan, maar daar staat een wat tragere moveset tegenover. De Withered Knight beschikt over verschillende vaardigheden waarmee hij vijanden kan markeren en schade toebrengen, ze kan grijpen en naar zich toe trekken, of door de linies breken met de Withering Talent. De Withered Knight is de zesde toevoeging aan het roster van Mistfall Hunter. Check de trailer hieronder.

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Mistfall Hunter is vanaf 29 juli 2026 beschikbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Wie de game eerder wil uitproberen, kan vanaf 14 juni aan de slag met de open bèta.

Bron: Future Games Show
Joey Visser
Joey Visser Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,1/5 8 reviews 145 artikelen geplaatst

Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.

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Packshot Mistfall Hunter
Mistfall Hunter

Ontwikkelaar

BELLRING GAMES

Uitgever

Skystone Games Inc.

Release

29 juli 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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