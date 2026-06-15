Mistfall Hunter dropt trailers voor nieuwe class, map en baas

Terwijl Nederland slachtoffer werd van een stevig gevalletje Oranjekoorts, dropte Mistfall Hunter een flink aantal nieuwe trailers. Zo zijn er gedurende de afgelopen 24 uur een nieuwe class, map en baas onthuld. Dat niet alleen, Mistfall Hunter is nu te spelen via een open bèta!

Mistfall Hunter is een aankomende high-fantasy extractiongame waarin we in een soulslike-stijl met een volledige squad een aantal doelen dienen te bereiken. In leven blijven is echter geen eenvoudige taak. De maps zijn namelijk bezaaid met vijanden die je in een handomdraai kunnen omleggen.

Reis af naar het mysterieuze Hallowfrove

Afgelopen weekend zijn er meerdere onderdelen van Mistfall Hunter uit de doeken gedaan. Zo blijkt uit de trailer dat we in de game afreizen naar een locatie genaamd Hallowgrove. Een mysterieuze plek waarin boomachtige structuren van goden staan. Op het eerste gezicht lijkt alles nog enigszins normaal, maar al snel blijkt dat de wereld er wederom verdorven uitziet.

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Trouw aan je eed blijven met de Withered Knight

Tevens krijgen we een eerste blik op de Withered Knight, een verbannen ridder die met zijn tweehandige greatsword dwars door de tegenstand klieft. Hoewel de Withered Knight verbannen is uit het koninkrijk Gaenaria, voert hij zijn gezworen eed nog altijd uit.

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Niet één, maar drie boss reveals

Als kers op de taart krijgen we ook een eerste indruk van Sálmar, the Cursed Moonwane, de baas die we aan het einde van de mapreveal te zien krijgen. Sálmar kent meerdere fases en lijkt spelers flink dwars te zitten met haar onderdanen, die het eveneens op je voorzien hebben.

Dat niet alleen, want we krijgen ook een eerste blik op Otto, the Flesheater en General Herald.

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Mistfall Hunter is nu speelbaar via een open bèta. Deze loopt van 15 juni tot en met 22 juni 2026. Mistfall Hunter verschijnt op 29 juli 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.