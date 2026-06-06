FGS sluit uitgebreid af met gameplaybeelden EXODUS

Het is aan uitgever Wizards of the Coast en ontwikkelaar Archetype Entertainment om de Future Games Show te voorzien van een passend slotakkoord. En dat doen zij met een kleine twintig minuten aan gameplaybeelden van EXODUS.

EXODUS hebben we eerder deze week nog niet voorbij zien komen, maar maakt dat aan het einde van de Future Games Show ruimschoots goed met een enorme gameplaytrailer van bijna twintig minuten. Als je de trailer zo bekijkt dan is de link tussen Mass Effect en EXODUS snel gelegd. Deze sci-fi actie-avonturen game belooft in ieder geval een meeslepend verhaal in de ruimte te bieden. In deze game stap je in de maanschoenen van Jun Arslan, die op een ruimtemissie gaat om Celestial Remnants terug te halen waarmee het voortbestaan van de mensheid kan worden beschermd. De uitgebreide trailer werd voorzien van commentaar door Chris King, de Game Director van EXODUS. De kers op de taart had een releasedatum kunnen zijn, maar helaas bleef het toch bij een vette bonk gebak zonder decoratieve finesse.

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EXODUS verschijnt begin 2027 voor pc, PlayStation 5,