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FGS sluit uitgebreid af met gameplaybeelden EXODUS

Door Patrick Lamers

Het is aan uitgever Wizards of the Coast en ontwikkelaar Archetype Entertainment om de Future Games Show te voorzien van een passend slotakkoord. En dat doen zij met een kleine twintig minuten aan gameplaybeelden van EXODUS.

EXODUS hebben we eerder deze week nog niet voorbij zien komen, maar maakt dat aan het einde van de Future Games Show ruimschoots goed met een enorme gameplaytrailer van bijna twintig minuten. Als je de trailer zo bekijkt dan is de link tussen Mass Effect en EXODUS snel gelegd. Deze sci-fi actie-avonturen game belooft in ieder geval een meeslepend verhaal in de ruimte te bieden. In deze game stap je in de maanschoenen van Jun Arslan, die op een ruimtemissie gaat om Celestial Remnants terug te halen waarmee het voortbestaan van de mensheid kan worden beschermd. De uitgebreide trailer werd voorzien van commentaar door Chris King, de Game Director van EXODUS. De kers op de taart had een releasedatum kunnen zijn, maar helaas bleef het toch bij een vette bonk gebak zonder decoratieve finesse.

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EXODUS verschijnt begin 2027 voor pc, PlayStation 5,

Bron: Wizards of the Coast
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 168 reviews 2913 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot EXODUS
EXODUS

Ontwikkelaar

Archetype Entertainment

Uitgever

Wizards of the Coast

Release

2027

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar RudyWijnberg
RudyWijnberg
Gameliner
4 weken geleden om 13:16

Dit is wat mij betreft een van de meer interessante games van deze week, zin in!

1
Avatar MR1980
MR1980
lvl10 Deel van het meubilair
4 weken geleden om 10:37

Yes eindelijk een nieuwe Mass Effect! Ooh nee wacht...
Zeker een titel om in de gaten te houden zoals Theemuts hieronder al zegt.

1
Avatar Theemuts
Theemuts
lvl3 XP Farmer
4 weken geleden om 09:17

Deze ga ik wel in de gaten houden 😃

1
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