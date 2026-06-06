Blasphemous 2 krijgt goddelijke DLC genaamd The Third Sin

Krijg je er een punthoofd van dat je al een tijdje klaar bent met Blasphemous 2 en smacht je naar meer? De Heilige Vader heeft je gebeden gehoord. De retro style metroidvania krijgt namelijk welkome uitbreiding in de vorm van DLC genaamd The Third Sin.

The Third Sin garandeert weer flink wat bloederige slachtpartijen, een extra epische bossgevecht en een nieuw wapen om hem mee in de pan te hakken; de Blade Tipped Whip. Daarnaast biedt The Third Sin ook wat nieuwe prayers, flink wat nieuwe areas en zes nieuwe audio tracks, waarvan je hieronder alvast wat kunt bekijken en beluisteren.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Het mooiste van alles hebben we overigens nog niet benoemd. Blasphemous 2: The Third Sin is vanaf nu te spelen en wordt geheel gratis aan de base game toegevoegd.