Blasphemous 2 krijgt goddelijke DLC genaamd The Third Sin
Krijg je er een punthoofd van dat je al een tijdje klaar bent met Blasphemous 2 en smacht je naar meer? De Heilige Vader heeft je gebeden gehoord. De retro style metroidvania krijgt namelijk welkome uitbreiding in de vorm van DLC genaamd The Third Sin.
The Third Sin garandeert weer flink wat bloederige slachtpartijen, een extra epische bossgevecht en een nieuw wapen om hem mee in de pan te hakken; de Blade Tipped Whip. Daarnaast biedt The Third Sin ook wat nieuwe prayers, flink wat nieuwe areas en zes nieuwe audio tracks, waarvan je hieronder alvast wat kunt bekijken en beluisteren.
Het mooiste van alles hebben we overigens nog niet benoemd. Blasphemous 2: The Third Sin is vanaf nu te spelen en wordt geheel gratis aan de base game toegevoegd.
Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.
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