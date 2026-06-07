Soms is het maar al te lastig om iemand los te laten; zeker als deze persoon heen is gegaan. Rouwen is het centrale onderwerp in Impermanence.

Elke nacht keer je terug naar het Orpheum-theater. Je neemt een hoop spullen mee; van speelgoed en trofeeën tot foto's en tekeningen. Allemaal in de schrale hoop om contact te leggen met de geesten van het hiernamaals. En ja, je denkt uiteindelijk dat je reactie krijgt met degene die je dierbaar bent. Maar iets anders luistert ook mee. Impermanence is een first-person horror-ervaring over verdriet, obsessie en het onvermogen om los te laten. En dat kan je duren komen te staan.

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