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De cyclus van rouw staat centraal in psychologische horrorgame Impermanence

Door Bram Noteboom

Soms is het maar al te lastig om iemand los te laten; zeker als deze persoon heen is gegaan. Rouwen is het centrale onderwerp in Impermanence.

Elke nacht keer je terug naar het Orpheum-theater. Je neemt een hoop spullen mee; van speelgoed en trofeeën tot foto's en tekeningen. Allemaal in de schrale hoop om contact te leggen met de geesten van het hiernamaals. En ja, je denkt uiteindelijk dat je reactie krijgt met degene die je dierbaar bent. Maar iets anders luistert ook mee. Impermanence is een first-person horror-ervaring over verdriet, obsessie en het onvermogen om los te laten. En dat kan je duren komen te staan.

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Impermanence is in ontwikkeling voor de pc.

Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Impermanence
Impermanence

Ontwikkelaar

Bad Choices Loud Noises, Duckosaurus Games

Uitgever

Bad Choices Loud Noises, Duckosaurus Games

Release

-

Platforms

PC
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