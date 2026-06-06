Ontwijk de pianolerares in horrorgame Don't Fret
Word jij nog weleens zwetend wakker van intense Guitar Hero-sessies en de pianoles van vroeger? Don't Fret weet die muzikale nachtmerrie te overstijgen. De horrorgame plaatst je namelijk in de bespannen kast van een gitaar die continu wordt opgejaagd.
De muziekschool in Don't Fret is geen locatie voor nerveuze lachjes en vals gestemde gitaren. Nee, het is een nachtmerriescenario voor iedere bezoeker. Jij speelt als een gitaar die de nodige puzzels dient op te lossen om het mysterie van de school te ontrafelen. Er is echter wel een probleem: de leraren hebben het op je gemunt.
Don't Fret verschijnt op 1 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Alvast zin om te spelen? Download dan nu de Don't Fret-demo op Steam!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
-
Nieuws
Vier Independence Day 2026 in GTA Online
Voor iedereen die het viert: fijne Independence Day! Ook Rockstar Games houdt rekening met de feestdag en kleedt GTA Online nationalistisch aan.8 reacties
-
Trailer
The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG is compleet gestoord
Ben jij een RPG-liefhebber, maar heb je geen tijd om duizend uur in een game te steken? The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG past dan in jouw straatje.2 reacties
-
Ranked
Ranked: Alle DOOM-games op een rijtje
Met DOOM: The Dark Ages | Revelations in aantocht is het tijd om stil te staan bij deze legendarische FPS-reeks. Check hier de Ranked van de DOOM-games!28 reacties
-
Nieuws
Danganronpa 2x2 uitgesteld naar 2027, bekijk nu de features
Danganronpa 2x2 is helaas uitgesteld. De moderne versie van Danganronpa 2: Goodbye Despair bevat echter een compleet nieuw scenario en verbeterde visuals.2 reacties