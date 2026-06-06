Ontwijk de pianolerares in horrorgame Don't Fret

Word jij nog weleens zwetend wakker van intense Guitar Hero-sessies en de pianoles van vroeger? Don't Fret weet die muzikale nachtmerrie te overstijgen. De horrorgame plaatst je namelijk in de bespannen kast van een gitaar die continu wordt opgejaagd.

De muziekschool in Don't Fret is geen locatie voor nerveuze lachjes en vals gestemde gitaren. Nee, het is een nachtmerriescenario voor iedere bezoeker. Jij speelt als een gitaar die de nodige puzzels dient op te lossen om het mysterie van de school te ontrafelen. Er is echter wel een probleem: de leraren hebben het op je gemunt.

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Don't Fret verschijnt op 1 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Alvast zin om te spelen? Download dan nu de Don't Fret-demo op Steam!