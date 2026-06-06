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Ontwijk de pianolerares in horrorgame Don't Fret

Door Rudy Wijnberg

Word jij nog weleens zwetend wakker van intense Guitar Hero-sessies en de pianoles van vroeger? Don't Fret weet die muzikale nachtmerrie te overstijgen. De horrorgame plaatst je namelijk in de bespannen kast van een gitaar die continu wordt opgejaagd.

De muziekschool in Don't Fret is geen locatie voor nerveuze lachjes en vals gestemde gitaren. Nee, het is een nachtmerriescenario voor iedere bezoeker. Jij speelt als een gitaar die de nodige puzzels dient op te lossen om het mysterie van de school te ontrafelen. Er is echter wel een probleem: de leraren hebben het op je gemunt.

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Don't Fret verschijnt op 1 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Alvast zin om te spelen? Download dan nu de Don't Fret-demo op Steam!

Bron: Future Games Show
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Don't Fret
Don't Fret

Ontwikkelaar

Scary Kid Studios

Uitgever

Digital Pajamas

Release

1 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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