My Cannibal Family is zwartgallige RollerCoaster Tycoon
Vind je RollerCoaster Tycoon maar een beetje doelloos? Theme Park Simulator My Cannibal Family is dan precies waar je naar zoekt. Hierin lokken we namelijk bezoekers (lees: slachtoffers) naar een zelfgebouwde death trap.
Absurd? O, jazeker. In My Cannibal Family zetten we met vier spelers een compleet eigen pretpark op. Bouw attracties en voorzieningen om zo bezoekers aan te trekken. Maak je echter geen zorgen om de reviews, die ga je namelijk niet krijgen. Het doel is namelijk om de bezoekers met diverse vallen te vangen, zodat je ze aan je familieleden kunt voeren.
My Cannibal Family verschijnt in 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Kun je niet wachten om de game te spelen? My Cannibal Family is nu speelbaar via een Steam-playtest!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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