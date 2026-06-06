My Cannibal Family is zwartgallige RollerCoaster Tycoon

Vind je RollerCoaster Tycoon maar een beetje doelloos? Theme Park Simulator My Cannibal Family is dan precies waar je naar zoekt. Hierin lokken we namelijk bezoekers (lees: slachtoffers) naar een zelfgebouwde death trap.

Absurd? O, jazeker. In My Cannibal Family zetten we met vier spelers een compleet eigen pretpark op. Bouw attracties en voorzieningen om zo bezoekers aan te trekken. Maak je echter geen zorgen om de reviews, die ga je namelijk niet krijgen. Het doel is namelijk om de bezoekers met diverse vallen te vangen, zodat je ze aan je familieleden kunt voeren.

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My Cannibal Family verschijnt in 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Kun je niet wachten om de game te spelen? My Cannibal Family is nu speelbaar via een Steam-playtest!