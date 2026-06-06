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Releasedatum Duskfade onthuld met kleurrijke gameplaytrailer

Door Joey Visser

We hebben Duskfade al een aantal keer voorbij zien komen, maar een releasedatum liet tot nu toe op zich wachten. Tijdens de Future Games Show kwam daar eindelijk verandering in, want de kleurrijke 3D-platformer komt deze zomer te verschijnen.

Naast de onthulling van de releasedatum was er ook wat kersverse gameplay te zien. Daarin krijgen we een beter beeld van de platformactie en de magische combat die centraal staan in Duskfade. De beelden tonen een wereld vol kleurrijke variatie, uitdagende platformsegmenten en interessante combatmechanieken. Check de trailer hieronder.

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Duskfade is vanaf 13 augustus 2026 beschikbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 en pc.

Bron: Future Games Show
Joey Visser
Joey Visser Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,1/5 8 reviews 145 artikelen geplaatst

Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.

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Packshot Duskfade
Duskfade

Ontwikkelaar

Weird Beluga

Uitgever

Fireshine Games

Release

13 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar EzeltjePrik
EzeltjePrik
lvl11 Commander
4 weken geleden om 11:18

Mooie visuals, en de combat lijkt Kingdom Hearts geïnspireerd! Deze ga ik in de gaten houden

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Avatar Sabor
Sabor
lvl7 Checkpoint Jeugd
4 weken geleden om 22:18

Deze gaat op de wishlist. Ziet er leuk uit!

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