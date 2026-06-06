Releasedatum Duskfade onthuld met kleurrijke gameplaytrailer

We hebben Duskfade al een aantal keer voorbij zien komen, maar een releasedatum liet tot nu toe op zich wachten. Tijdens de Future Games Show kwam daar eindelijk verandering in, want de kleurrijke 3D-platformer komt deze zomer te verschijnen.

Naast de onthulling van de releasedatum was er ook wat kersverse gameplay te zien. Daarin krijgen we een beter beeld van de platformactie en de magische combat die centraal staan in Duskfade. De beelden tonen een wereld vol kleurrijke variatie, uitdagende platformsegmenten en interessante combatmechanieken. Check de trailer hieronder.

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Duskfade is vanaf 13 augustus 2026 beschikbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 en pc.