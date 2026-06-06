Releasedatum Duskfade onthuld met kleurrijke gameplaytrailer
We hebben Duskfade al een aantal keer voorbij zien komen, maar een releasedatum liet tot nu toe op zich wachten. Tijdens de Future Games Show kwam daar eindelijk verandering in, want de kleurrijke 3D-platformer komt deze zomer te verschijnen.
Naast de onthulling van de releasedatum was er ook wat kersverse gameplay te zien. Daarin krijgen we een beter beeld van de platformactie en de magische combat die centraal staan in Duskfade. De beelden tonen een wereld vol kleurrijke variatie, uitdagende platformsegmenten en interessante combatmechanieken. Check de trailer hieronder.
Duskfade is vanaf 13 augustus 2026 beschikbaar voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 en pc.
Sinds enige tijd is Joey helemaal om. Onze droogkloot van de redactie heeft zijn geliefde PlayStation 5 de deur uitgeschopt om over te stappen naar de pc master race. Dus niet meer languit op de bank met een zak chips erbij, maar in volle concentratie achter zijn dikke en zorgvuldig samengestelde setup. Deze wordt niet gebruikt voor sportgames, want daaraan heeft Joey een broertje dood, maar schotel hem een vette shooter voor en je ziet hem de rest van de avond niet meer terug. Daarnaast is Joey ook niet vies van een fikse portie zelfkastijding en zoekt hij de uitdaging in het uitspelen van enorm moeilijke games zoals Trials Fusion.
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Trailer
Duskfade biedt een mix van combat en platforming
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Fantasierijke 3D-platformer Duskfade onthuld
The Triple-i Initiative had genoeg in huis - ook een liefdesbrief naar de 3D-platformers van vanouds. Check hier de aankondigingstrailer van Duskfade!0 reacties
Mooie visuals, en de combat lijkt Kingdom Hearts geïnspireerd! Deze ga ik in de gaten houden
Deze gaat op de wishlist. Ziet er leuk uit!