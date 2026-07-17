Pre-orderbonus Duskfade komt in de vorm van 20% korting

Mocht je Duskfade in de smiezen hebben, dan is dit wellicht het moment om de game alvast te pre-orderen. De platformer kent namelijk een welkome pre-orderbonus in de vorm van 20% korting.

Onderhand zijn er al aardig wat trailers voorbijgekomen van Weird Beluga's Duskfade. Tijdens de Future Games Show zagen we al een releasedatum voor Duskfade, maar nu is die concreet gemaakt doordat pre-orders beschikbaar zijn. Dit keer krijgen we echter geen lading cosmetics als beloning, maar een lekkere korting van 20% op de aankoopprijs. De op 13 augustus te verschijnen game is namelijk nu beschikbaar voor €23,99. De korting loopt tot de launch, waarna de game weer een reguliere verkoopprijs van €29,99 kent.

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Duskfade verschijnt op 13 augustus 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.