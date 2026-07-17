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Pre-orderbonus Duskfade komt in de vorm van 20% korting

Door Rudy Wijnberg
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Mocht je Duskfade in de smiezen hebben, dan is dit wellicht het moment om de game alvast te pre-orderen. De platformer kent namelijk een welkome pre-orderbonus in de vorm van 20% korting.

Onderhand zijn er al aardig wat trailers voorbijgekomen van Weird Beluga's Duskfade. Tijdens de Future Games Show zagen we al een releasedatum voor Duskfade, maar nu is die concreet gemaakt doordat pre-orders beschikbaar zijn. Dit keer krijgen we echter geen lading cosmetics als beloning, maar een lekkere korting van 20% op de aankoopprijs. De op 13 augustus te verschijnen game is namelijk nu beschikbaar voor €23,99. De korting loopt tot de launch, waarna de game weer een reguliere verkoopprijs van €29,99 kent.

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Duskfade verschijnt op 13 augustus 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.

Bron: Fireshine Games
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 315 reviews 2165 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Duskfade
Duskfade

Ontwikkelaar

Weird Beluga

Uitgever

Fireshine Games

Release

13 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
11 minuten geleden

Huh dit is geen Kingdom Hearts 4?!
Haha oké alle gekheid op n stokkie, gemixte gevoelens, ergens wel n mooie deal maar het voelt/straat ook wel wat onzekerheid uit ofzo maar ook wel weer aardig ofzo? Geen idee wat ik er echt van moet vinden maar ja.

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