Meer dan één miljoen wandelaars in Big Walk na een week

Het zonnetje schijnt buiten, dus wandelen is momenteel lekker populair! Ik heb het hier niet over je lokale wandelclub, maar wel over 'Big Walk'. Deze coöperatieve puzzelgame van ontwikkelaar House House (bekend van 'Untitled Goose Game') bleek goed te verkopen in de eerste week.

Meer dan 1 milljoen wandelaars in Big Walk

In een post op Bluesky laat de ontwikkelaar weten dat de game inmiddels meer dan één miljoen keer verkocht is geweest in de eerste week sinds de release! Natuurlijk gaat deze aankondiging gepaard met de gebruikelijke 'hartelijk-bedankt-boodschap'. De ontwikkelaar is blij dat de community de game zo positief omarmd heeft en hopelijk komen er spoedig nog een hoop wandelaars bij!

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Big Walk is nu uit, je kan aan je wandeling beginnen op PlayStation 5, Switch 2 en pc.