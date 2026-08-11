Meer dan één miljoen wandelaars in Big Walk na een week
Het zonnetje schijnt buiten, dus wandelen is momenteel lekker populair! Ik heb het hier niet over je lokale wandelclub, maar wel over 'Big Walk'. Deze coöperatieve puzzelgame van ontwikkelaar House House (bekend van 'Untitled Goose Game') bleek goed te verkopen in de eerste week.
Meer dan 1 milljoen wandelaars in Big Walk
In een post op Bluesky laat de ontwikkelaar weten dat de game inmiddels meer dan één miljoen keer verkocht is geweest in de eerste week sinds de release! Natuurlijk gaat deze aankondiging gepaard met de gebruikelijke 'hartelijk-bedankt-boodschap'. De ontwikkelaar is blij dat de community de game zo positief omarmd heeft en hopelijk komen er spoedig nog een hoop wandelaars bij!
Big Walk is nu uit, je kan aan je wandeling beginnen op PlayStation 5, Switch 2 en pc.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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PS Plus game toch eens proberen dan.
Haha niet verwacht!
Nice.
Het is dan ook echt een leuke game.
They can walk the walk, but do they talk the talk 😎