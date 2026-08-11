Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Meer dan één miljoen wandelaars in Big Walk na een week

Door Simon Verbeke
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Het zonnetje schijnt buiten, dus wandelen is momenteel lekker populair! Ik heb het hier niet over je lokale wandelclub, maar wel over 'Big Walk'. Deze coöperatieve puzzelgame van ontwikkelaar House House (bekend van 'Untitled Goose Game') bleek goed te verkopen in de eerste week.

Meer dan 1 milljoen wandelaars in Big Walk

In een post op Bluesky laat de ontwikkelaar weten dat de game inmiddels meer dan één miljoen keer verkocht is geweest in de eerste week sinds de release! Natuurlijk gaat deze aankondiging gepaard met de gebruikelijke 'hartelijk-bedankt-boodschap'. De ontwikkelaar is blij dat de community de game zo positief omarmd heeft en hopelijk komen er spoedig nog een hoop wandelaars bij!

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen Bluesky-bericht.

Big Walk is nu uit, je kan aan je wandeling beginnen op PlayStation 5, Switch 2 en pc.

Bron: House House
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 17 reviews 309 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Big Walk
Big Walk

Reviewscore

3,5/5

Ontwikkelaar

House House

Uitgever

Panic

Release

4 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
NS2
Lees meer
Reacties
Avatar Xenon
Xenon
lvl12 Clout Farmer
6 dagen geleden om 23:47

PS Plus game toch eens proberen dan.

0
Avatar Maestro
Maestro
lvl12 Clout Farmer
6 dagen geleden om 19:03

Haha niet verwacht!

0
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl13 Meta Builder
6 dagen geleden om 11:19

Nice.

0
Avatar Coola
Coola
lvl14 High Score Chaser
6 dagen geleden om 11:15

Het is dan ook echt een leuke game.

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl17 Final Form
6 dagen geleden om 10:31

They can walk the walk, but do they talk the talk 😎

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord