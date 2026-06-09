Big Walk wandelt deze zomer naar Nintendo Switch 2
Big Walk komt op 4 augustus naar Nintendo Switch 2. De co-op game van de makers van Untitled Goose Game was eerder al aangekondigd voor pc, maar heeft nu ook een datum gekregen voor de consoleversie. De releasedatum werd bekendgemaakt tijdens de nieuwste Nintendo Direct.
Big Walkdraait om samenwerken, communiceren en samen de weg kwijtraken in een rustige, schilderachtige wereld. Spelers gaan met vrienden op pad door omgevingen vol puzzels, uitdagingen en kleine ontdekkingen. Daarbij draait het niet alleen om de juiste route vinden, maar vooral om met elkaar in contact blijven. Spelers krijgen verschillende hulpmiddelen om te communiceren, al lijkt de game ook situaties te creëren waarin praten niet altijd vanzelfsprekend is.
Dan moet je dus op andere manieren duidelijk maken waar je heen wilt, wat je bedoelt of waarom je ineens compleet de verkeerde kant op loopt. De nadruk ligt op rustig verkennen en samen dingen uitvogelen. Of dat soepel gaat verlopen, hangt waarschijnlijk volledig af van je vriendengroep.
Big Walk verschijnt 4 augustus op de pc, PlayStation 5 en Nintendo Switch 2.
Jolien mag er dan poeslief uitzien, maar onder dat schattige laagje schuilt een echte contenttijger. De berichten vliegen je om de oren en dankzij haar tomeloze werklust ben jij in no-time weer een stukje wijzer. Wanneer Jolien eindelijk een moment voor zichzelf vindt, brengt ze dat het liefst door met franchises uit het Nintendo-kamp, zoals The Legend of Zelda. Al is er één subgenre dat haar volledig in zijn greep houdt: (farming) sims.
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Trailer
Big Walk wandelt richting console release
House House is bezig met het ontwikkelen van Big Walk, maar deze coöperatieve game komt niet alleen naar pc. Ook een PlayStation 5-versie is nu...1 reactie
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Trailer
Trailer: Los puzzels op in de bizarre wereld van Big Walk
De makers van Untitled Goose Game vliegen even langs. Het is wederom een chaotische en bizarre bedoeling in Big Walk.0 reacties
Ik wil deze game wel graag spelen met maten, t lijkt me wel lache met de juiste mensen.
Eindelijk een releasedatum 💕
Eindelijk een releasedatum 💕
Holy fuck wat vind The Rock dit een domme game 😂