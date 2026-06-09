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Big Walk wandelt deze zomer naar Nintendo Switch 2

Door Jolien Mauritsz

Big Walk komt op 4 augustus naar Nintendo Switch 2. De co-op game van de makers van Untitled Goose Game was eerder al aangekondigd voor pc, maar heeft nu ook een datum gekregen voor de consoleversie. De releasedatum werd bekendgemaakt tijdens de nieuwste Nintendo Direct.

Big Walkdraait om samenwerken, communiceren en samen de weg kwijtraken in een rustige, schilderachtige wereld. Spelers gaan met vrienden op pad door omgevingen vol puzzels, uitdagingen en kleine ontdekkingen. Daarbij draait het niet alleen om de juiste route vinden, maar vooral om met elkaar in contact blijven. Spelers krijgen verschillende hulpmiddelen om te communiceren, al lijkt de game ook situaties te creëren waarin praten niet altijd vanzelfsprekend is.

Dan moet je dus op andere manieren duidelijk maken waar je heen wilt, wat je bedoelt of waarom je ineens compleet de verkeerde kant op loopt. De nadruk ligt op rustig verkennen en samen dingen uitvogelen. Of dat soepel gaat verlopen, hangt waarschijnlijk volledig af van je vriendengroep.

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Big Walk verschijnt 4 augustus op de pc, PlayStation 5 en Nintendo Switch 2.

Bron: Nintendo
Jolien Mauritsz
Jolien Mauritsz Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 94 reviews 1445 artikelen geplaatst

Jolien mag er dan poeslief uitzien, maar onder dat schattige laagje schuilt een echte contenttijger. De berichten vliegen je om de oren en dankzij haar tomeloze werklust ben jij in no-time weer een stukje wijzer. Wanneer Jolien eindelijk een moment voor zichzelf vindt, brengt ze dat het liefst door met franchises uit het Nintendo-kamp, zoals The Legend of Zelda. Al is er één subgenre dat haar volledig in zijn greep houdt: (farming) sims.

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Packshot Big Walk
Big Walk

Ontwikkelaar

House House

Uitgever

Panic

Release

4 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
NS2
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Reacties
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
3 weken geleden om 11:10

Ik wil deze game wel graag spelen met maten, t lijkt me wel lache met de juiste mensen.

0
Avatar Kowailean
Kowailean
lvl4 Reply Goblin
3 weken geleden om 22:26

Eindelijk een releasedatum 💕

0
Avatar Kowailean
Kowailean
lvl4 Reply Goblin
3 weken geleden om 22:26

Eindelijk een releasedatum 💕

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl15 Community Veteraan
3 weken geleden om 19:38

Holy fuck wat vind The Rock dit een domme game 😂

0
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