Big Walk wandelt deze zomer naar Nintendo Switch 2

Big Walk komt op 4 augustus naar Nintendo Switch 2. De co-op game van de makers van Untitled Goose Game was eerder al aangekondigd voor pc, maar heeft nu ook een datum gekregen voor de consoleversie. De releasedatum werd bekendgemaakt tijdens de nieuwste Nintendo Direct.

Big Walkdraait om samenwerken, communiceren en samen de weg kwijtraken in een rustige, schilderachtige wereld. Spelers gaan met vrienden op pad door omgevingen vol puzzels, uitdagingen en kleine ontdekkingen. Daarbij draait het niet alleen om de juiste route vinden, maar vooral om met elkaar in contact blijven. Spelers krijgen verschillende hulpmiddelen om te communiceren, al lijkt de game ook situaties te creëren waarin praten niet altijd vanzelfsprekend is.

Dan moet je dus op andere manieren duidelijk maken waar je heen wilt, wat je bedoelt of waarom je ineens compleet de verkeerde kant op loopt. De nadruk ligt op rustig verkennen en samen dingen uitvogelen. Of dat soepel gaat verlopen, hangt waarschijnlijk volledig af van je vriendengroep.

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Big Walk verschijnt 4 augustus op de pc, PlayStation 5 en Nintendo Switch 2.