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Launch trailer Realm of Ink getoond tijdens Future Games Show

Door Patrick Lamers

De game is al een week of twee uit, maar toch wist Realm of Ink een plekje te bemachtigen in de Future Games Showcase met de launch trailer van de game. Deze trailer bevat voornamelijk gameplaybeelden van de roguelite.

De titel van de game Realm of Ink geeft al het een en ander prijs over wat je van onderstaande trailer kunt verwachten. Leap Studio en 4Divinity hebben goed gekeken naar het succes van Hades en dat vertaald naar een soortgelijke game, waarbij inkt een belangrijke rol speelt. In deze game speel je als Red en moet je de kracht van de Fox gebruiken om vijanden en eindbazen een kopje kleiner te maken. Iedere run voelt weer anders, dus mocht je een run niet halen, dan kun je het gewoon weer opnieuw proberen. Het doel is om de realm te overmeesteren.

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Realm Ink is sinds 26 mei 2026 beschikbaar.

Bron: 4Divinity
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 168 reviews 2913 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Realm of Ink
Realm of Ink

Ontwikkelaar

LEAP Game Studios

Uitgever

4Divinity

Release

27 september 2024

Platforms

PC
NSW
PS5
XBS
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