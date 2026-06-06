WheelMates is een coöp-game op wielen
Fans van coöperatieve fratsen, opgelet! WheelMates is de volgende game waar samenspel centraal staat.
Neem een vriend, partner, collega of grootouder mee en duik in een co-op rijavontuur met twee kleine bestuurbare autootjes. Batterijen zijn inbegrepen! Wel zo handig, aangezien het gaat om speelgoed en geen daadwerkelijke voertuigen waar jij met je gezin in past. Afijn, je gaat wel op pad om een belangrijke missie te voltooien: verken het laboratorium van de professor, los puzzels op in grote omgevingen, ontdek de vele verborgen paden en kom erachter wat er echt is gebeurd. De noodroep wordt namelijk niet voor niets de wijde wereld in gestuurd, dus help de beste man een handje. Of in dit geval een wieltje.
WheelMates is beschikbaar vanaf 7 september 2026 voor de pc.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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