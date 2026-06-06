WheelMates is een coöp-game op wielen

Fans van coöperatieve fratsen, opgelet! WheelMates is de volgende game waar samenspel centraal staat.

Neem een vriend, partner, collega of grootouder mee en duik in een co-op rijavontuur met twee kleine bestuurbare autootjes. Batterijen zijn inbegrepen! Wel zo handig, aangezien het gaat om speelgoed en geen daadwerkelijke voertuigen waar jij met je gezin in past. Afijn, je gaat wel op pad om een belangrijke missie te voltooien: verken het laboratorium van de professor, los puzzels op in grote omgevingen, ontdek de vele verborgen paden en kom erachter wat er echt is gebeurd. De noodroep wordt namelijk niet voor niets de wijde wereld in gestuurd, dus help de beste man een handje. Of in dit geval een wieltje.

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WheelMates is beschikbaar vanaf 7 september 2026 voor de pc.