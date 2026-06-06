Er komt geen einde aan de Future Games Show: Summer Showcase en dat past precies in het boekje van Chronoscript: The Endless End.

Soms lees je wel eens een tekst en dan denk je: ja, afronden die handel. Bij Gameliner niet uiteraard, onze content is altijd grandioos fijn om naar te gluren. Maar in Chronoscript: The Endless End rijgen de woorden aaneen en is het een flinke tocht om door de zinnen te komen. Dat is trouwens niet zonder reden. Chronoscript: The Endless End is een op verkenning gebaseerde actie-avonturengame waarin je als redacteur gevangen zit in een manuscript. Het is aan jou om het mysterie te ontrafelen van een duizend jaar oud verhaal dat zichzelf blijft voortschrijven, zelfs nadat het is afgelopen. Alleen dan maak je een kans om ooit nog te ontsnappen. De stijlvolle presentatie en bijzondere pitch maken dit een titel die je wishlist waardig is. Kijk hieronder de trailer en oordeel zelf!

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Chronoscript: The Endless End is beschikbaar in de herfst van dit jaar voor de pc en PlayStation 5.