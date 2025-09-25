Ontwikkelaar DeskWorks Inc. en SHUEISHA GAMES kregen uitgebreid de tijd gedurende de State of Play om Chronoscript: The Endless End een podium te bieden.

Gelukkig, want het concept voor deze titel is uiterst interessant. In Chronoscript: The Endless End verlies je als een beginnende schrijver je bewustzijn en je wordt wakker in een papierachtige wereld. Je zit gevangen in een boek waaraan al duizend jaar wordt gepend. Het is aan jou de taak om deze ellendige draft te ontsnappen. Dat gaat uiteraard niet vanzelf. Er liggen monsters op de loer achter elke pagina en spelers moeten rekening zien te houden met de alsmaar veranderende omstandigheden. De bladzijdes verspreiden zich namelijk over de gehele ruimte, wat zorgt voor bijzondere interacties met de echte wereld.

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Chronoscript: The Endless End is beschikbaar in 2026 voor de pc en PlayStation 5.