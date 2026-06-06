Friendly Reminder: Bekijk hier alle 7 gaming showcases van 6 juni 2026
Hierbij je friendly reminder: de summer showcases gaan op 6 juni al om 17:00 van start. Vandaag kunnen we namelijk naar maar liefst zeven verschillende shows kijken! Iedere show kent natuurlijk een eigen thema en is zorgvuldig rondom het hoogtepunt van de avond gepland. Om 21:00 gaat Future Games Show: Summer Showcase namelijk van start. De show staat bekend om de wat kleinere doch interessante games. Toch is er ook ruimte voor spektakel. Zo is reeds bekend dat Clive Barker's Hellraiser Revival en Exodus onderdeel van de show gaan zijn.
Hieronder heb ik alle streams even voor je klaargezet. Uiteraard hebben wij de streams ook geactiveerd in de eyecatcher, zodat je gewoon vanaf onze homepagina live kunt meekijken! Geen tijd om alles te checken? Geen zorgen! Wij houden namelijk gewoon een Future Games Show: Summer Showcase-liveblog bij dat tevens fungeert als overzicht!
De planning voor de zomerse showcases op 6 juni 2026 ziet er als volgt uit:
- Southeast Asian Games Showcase - 17:00
- Wholesome Direct - 18:00
- Story Rich Showcase - 19:00
- Green Games Showcase - 20:00
- Future Games Show: Summer Showcase - 21:00
- Gayming Pride Parade - 21:00
- Frosty Games Fest - 23:48
Kijk hier alle gaming showcase-streams van 6 juni 2026
Zoeken naar alle livestreams is natuurlijk een beetje onzin. Wij hebben namelijk alle livestreams al voor je klaarstaan. Zie onderstaande video's voor een directe livestream. Uiteraard worden de embeds pas geactiveerd op het moment dat de livestream in première gaat.
Southeast Asian Games Showcase - Start: 17:00 - Onderwerp: aankondigingen uit Zuidoost-Azië
Wholesome Direct - Start: 18:00 - Onderwerp: cozy en schattige games
Story Rich Showcase - Start: 19:00 - Onderwerp: verhalende games
Green Games Showcase - Start: 20:00 - Onderwerp: natuurvriendelijke games
Future Games Show: Summer Showcase - Start: 21:00 - Onderwerp: geen specifieke focus
Gayming Pride Parade - Start: 21:00 - Onderwerp: games van LGBTQ+-makers
Frosty Games Fest - Start: 23:48 - Onderwerp: Australische games
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