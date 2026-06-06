Ervaar Snail Souls in actiegame DeadRoot
Finish Line Games, bekend van onder andere Maize en Skully, heeft hun nieuwste, slijmerige project onthuld: DeadRoot. Klaar voor Snail Souls?
Ik moet meteen eerlijk bekennen, dat naast de hilarische pun DeadRoot meer om het glibberige lijf heeft. Het gaat hier niet alleen maar over een aspirerende Soulslike terwijl je als een slak speelt. DeadRoot is een woest middeleeuws actie-avontuur dat zich afspeelt in een wereld ter grootte van een insect. Deze omgevingen zitten vol met kleine ondergrondse kerkers en miniscule ruïnes. Dat is overigens niet zonder reden. DeadRoot wordt door Finish Line Games verder beschreven als een 3D-Metroidvania. Het is aan jou als speler zijnde de taak om Kitt, een eenzame slakkenkrijger die zijn zwaard moet trekken tegen een overweldigende overmacht, veilig door deze game heen te loodsen. Helaas gaat menig eindbaas natuurlijk proberen daar een stokje voor te steken. Check hieronder de reveal-trailer.
DeadRoot is in ontwikkeling voor de pc en Xbox Series X|S.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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