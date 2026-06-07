Focus Entertainment gaat de verrassende samenwerking aan met de indie-dev Broken Arms Games. Check hier BioEden; een cozy management-titel.

Je speelt als een Keeper en met de hulp van een mechanisch robotje is je doel zowel nobel als stiekem vrij complex: wek lang verdwenen dieren weer tot leven in deze kleurrijke solarpunkwereld. Jawel, in BioEden is het aan jou de taak om ecosystemen te herstellen en zo Moeder Natuur een steuntje in de rug te bieden. Je herstelt talloze gebieden, totdat de gehele planeet weer bloeit en vol met leven zit. Dit doe je met de nodige uitvindingen, zoals self-sustaining netwerken aan gebouwen. Echter, voordat je zover komt, valt er heel veel te doen, zoals het verzamelen van materialen, het dienen van diverse Guilds en nog veel meer. Maar wees gerust: dit blijft een cozy game, dus je krijgt alle tijd die je nodig hebt.

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BioEden is beschikbaar vanaf 3 september 2026 voor de pc. Er is nu een demo beschikbaar via Steam voor de nieuwsgierige gamers onder ons.