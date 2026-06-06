Marsipulami 2 - Salsa Palombia aangekondigd
Future Games Show kreeg vanavond even een Belgisch tintje met de aankondiging van Marsupilami 2 - Salsa Palombia. Naast de onthulling van deze sequel is meteen ook een demo gedeeld van deze co-op game.
Marsupilami kennen we natuurlijk vooral uit de stripreeks van Robbedoes, maar is inmiddels al verworden tot een iconisch personages op zichzelf. In Marsupilami 2 - Salsa Palombia heb je de keuze uit drie verschillende personages om te besturen die allen unieke eigenschappen hebben. Het is een 2.5D platformer die je samen met een vriend of vriendin in couch co-op kunt spelen. De demo is nu gelijk al te downloaden en de volledige game verschijnt deze zomer.
Marsupilami 2 - Salsa Palombia komt op 3 september 2026 naar pc en consoles.
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