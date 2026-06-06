Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Marsipulami 2 - Salsa Palombia aangekondigd

Door Patrick Lamers

Future Games Show kreeg vanavond even een Belgisch tintje met de aankondiging van Marsupilami 2 - Salsa Palombia. Naast de onthulling van deze sequel is meteen ook een demo gedeeld van deze co-op game.

Marsupilami kennen we natuurlijk vooral uit de stripreeks van Robbedoes, maar is inmiddels al verworden tot een iconisch personages op zichzelf. In Marsupilami 2 - Salsa Palombia heb je de keuze uit drie verschillende personages om te besturen die allen unieke eigenschappen hebben. Het is een 2.5D platformer die je samen met een vriend of vriendin in couch co-op kunt spelen. De demo is nu gelijk al te downloaden en de volledige game verschijnt deze zomer.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Marsupilami 2 - Salsa Palombia komt op 3 september 2026 naar pc en consoles.

Bron: Microids
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 168 reviews 2913 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Marsupilami 2 - Salsa Palombia
Marsupilami 2 - Salsa Palombia

Ontwikkelaar

Ocellus Studio

Uitgever

Microids

Release

3 september 2026

Platforms

PC
NSW
PS5
XBS
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord