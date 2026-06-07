Nieuwe gameplaytrailer Fading Echo gedeeld tijdens FGS
Volgende maand verschijnt Fading Echo op pc. Om de aankomende release van de game te vieren heeft uitgever New Tales tijdens de Future Games Show een nieuwe gameplaytrailer getoond van deze actie-avonturen RPG.
De wereld van Corel bestaat uit diverse realiteiten die aan diggelen liggen. Je kunt wisselen tussen de verschillende alternatieve werelden om zo diverse recources te verzamelen. Om je voort te bewegen kun je transformeren tot een soort waterblob. Op deze manier kun je je eenvoudig door pijpen en scheuren manoeuvreren. Met een pc release aanstaande is het hoog tijd om een nieuwe trailer uit de doeken te doen. In deze trailer komt goed naar voren hoe je je kunt voortbewegen als een bal van water en ook krijgen we te zien hoe je je vijanden te lijf kunt gaan.
Fading Echo staat gepland voor een release op 21 juli 2026 op pc. Later dit jaar verschijnt de game ook nog op PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
Wat een rare trailer. Het begint met een snappy geanimeerd karakter in een gedetailleerde omgeving. Dan knipt het naar werkelijke gameplay van een blauw balletje in de meest basic 3D omgevingen, die eruit ziet alsof het iemands eerste Unity projectje is.
Mijn enthousiasme heeft zelden zo'n snelle nosedive gemaakt 😅