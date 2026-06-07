Nieuwe gameplaytrailer Fading Echo gedeeld tijdens FGS

Volgende maand verschijnt Fading Echo op pc. Om de aankomende release van de game te vieren heeft uitgever New Tales tijdens de Future Games Show een nieuwe gameplaytrailer getoond van deze actie-avonturen RPG.

De wereld van Corel bestaat uit diverse realiteiten die aan diggelen liggen. Je kunt wisselen tussen de verschillende alternatieve werelden om zo diverse recources te verzamelen. Om je voort te bewegen kun je transformeren tot een soort waterblob. Op deze manier kun je je eenvoudig door pijpen en scheuren manoeuvreren. Met een pc release aanstaande is het hoog tijd om een nieuwe trailer uit de doeken te doen. In deze trailer komt goed naar voren hoe je je kunt voortbewegen als een bal van water en ook krijgen we te zien hoe je je vijanden te lijf kunt gaan.

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Fading Echo staat gepland voor een release op 21 juli 2026 op pc. Later dit jaar verschijnt de game ook nog op PlayStation 5 en Xbox Series X|S.