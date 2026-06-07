Van Gogh staat centraal in nieuwe update Sky: Children of the Light
In 2024 verscheen thatgamecompany's MMO Sky: Children of the Light in Early Access en binnenkort komt er een nieuwe update voor de game. Deze nieuwe update brengt een homage aan het euvre van kunstschilder Vincent van Gogh.
Vanaf volgende maand is er een nieuwe update in Sky: Children of the Light, waarbij Vincent van Gogh een grote rol speelt. De kunstschilder zelf komt voorbij in de trailer, maar uiteraard zien we ook veel van zijn werken terug. Zo zien we bijvoorbeeld het iconische schilderij de Sterrennacht en wanen we ons in het schilderij De Slaapkamer, dat gebaseerd is op zijn slaapkamer in het gele huis in Arles. De Dear Van Gogh update is een ode aan de werken van Van Gogh. Met een beetje scherpe blik zien we in de trailer ook schilderijen Amandelbloesem, Korenveld met kraaien, Stadsgezicht van Amsterdam en een zelfportret van Vincent van Gogh.
De Van Gogh ervaring is vanaf 17 juli 2026 te vinden in Sky: Children of the Light op alle platformen. Welk schilderij zou jij graag terugzien in de game?
Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.
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Heb de game gespeeld, ziet er erg mooi uit. Dit ziet er ook tof uit en ik ben ook wel fan van de van Gogh schilderijen dus dit ga ik wel even bewonderen.