Paramount Games Studio slaat de handen ineen met Bloober Team om te sleutelen aan een wereldberoemde IP. Check hier Star Trek: Shadow Frontier!

In deze actie-avonturengame met een spookachtig randje volgen we de hoofdpersoon Ro Laren (Michelle Forbes), een lid van het Bajoraanse ras. Ze maakt een crashlanding op een onbekende planeet nadat ze goedwillend een noodoproep heeft beantwoord. De bol waar ze op terecht komt is een ruimteschipkerkhof te noemen waar niets is wat het lijkt. Terwijl ze het verwoeste oppervlak van de planeet verkent en andere overlevenden tegenkomt, moet ze het opnemen tegen verwrongen wezens in een vijandig ecosysteem. En dan hebben we het niet eens gehad over de kwaadaardige entiteit die haar lichaam en geest wil overnemen. Het mag dan niet een volwaardige horrorgame zijn, maar Paramount rekent niet zomaar op Bloober Team. Bereid je dus voor op een sci-fi avontuur dat voor de nodige rillingen kan zorgen; zeker als je bekend bent met de Star Trek-lore. De eerste trailer is hieronder te bewonderen.

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Star Trek: Shadow Frontier is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.