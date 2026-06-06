Nieuwe gameplaybeelden Enginefall getoond
De post-apocalyptische crafting shooter Enginefall kwam zojuist voorbij tijdens Future Games Show. Middels een nieuwe trailer werden er gameplaybeelden getoond van Enginefall.
Enginefall is een multiplayer extraction shooter waarin ook nog enorm grote treinen een rol spelen. Als onderstaande trailer je doet denken aan Snowpiercer, dan kun je daar nog best eens gelijk in hebben. Dat vindt ontwikkelaar Red Rover Interactive zelf namelijk ook. Het grote verschil is dan alleen wel dat crafting in Enginefall ook nog een grote rol speelt. Onderstaande trailer toont nieuwe gameplaybeelden van de extraction shooter. Mocht je de game willen uitproberen, dan staat er een playtest gepland van 8 tot en met 22 juni waar je je nu voor kunt aanmelden.
Enginefall heeft nog geen releasedatum, maar staat in de planning om nog dit jaar te verschijnen.
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