Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Nieuwe gameplaybeelden Enginefall getoond

Door Patrick Lamers

De post-apocalyptische crafting shooter Enginefall kwam zojuist voorbij tijdens Future Games Show. Middels een nieuwe trailer werden er gameplaybeelden getoond van Enginefall.

Enginefall is een multiplayer extraction shooter waarin ook nog enorm grote treinen een rol spelen. Als onderstaande trailer je doet denken aan Snowpiercer, dan kun je daar nog best eens gelijk in hebben. Dat vindt ontwikkelaar Red Rover Interactive zelf namelijk ook. Het grote verschil is dan alleen wel dat crafting in Enginefall ook nog een grote rol speelt. Onderstaande trailer toont nieuwe gameplaybeelden van de extraction shooter. Mocht je de game willen uitproberen, dan staat er een playtest gepland van 8 tot en met 22 juni waar je je nu voor kunt aanmelden.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Enginefall heeft nog geen releasedatum, maar staat in de planning om nog dit jaar te verschijnen.

Bron: Red Rover Interactive
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 168 reviews 2913 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Enginefall
Enginefall

Ontwikkelaar

Red Rover Interactive

Uitgever

Red Rover Interactive

Release

eind 2026

Platforms

PC
Lees meer
Reacties
Er zijn nog geen reacties
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord