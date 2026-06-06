Arizona Sunshine krijgt van Vertigo Games een non-VR remake
Altijd al Arizona Sunshine willen spelen maar heb je geen zin om daar een VR headset voor aan te schaffen? Dan heb je mazzel. Arizona Sunshine komt namelijk naar non-VR platforms. En nee, het is geen luie port. Het is zelfs van de grond af opnieuw opgebouwd.
Zombies door hun hersendode schedelpan klappen verveelt nooit en om de non-VR gamers een plezier te doen, schotelt Vertigo Games een oneindige stroom aan Freddies voor om op ludieke wijze aan hun einde te helpen. Dat kun je alleen doen, met vrienden, of zelfs als een Duitse herder. Klinkt dat als muziek in de oren? Check dan de trailer hieronder.
Als dit geen geweldige manier is om ondode figuren opnieuw aan hun einde te helpen, dan weet ik het ook niet meer. Helaas weten we nog niet wanneer Arizona Sunshine naar de pc en consoles komt, maar als je de game vast op je wishlist plempt, krijg je vanzelf een pingeltje zodra die info bekend is.
Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.
Ik weet niet hoeveel vraag hier naar zal zijn, zonder VR valt het selling point van de game toch een beetje weg.
Al snap ik dat Vertigo dit probeert, na het sluiten van hun Amsterdam studio onlangs zullen ze toch hun risico en beetje willen spreiden.