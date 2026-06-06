Summer Game Fest 5 juni 2026 - Alle games en aankondigingen
Daar zijn we weer! Geoff Keighley presenteert op 5 juni 2026 om 23:00 uur Nederlandse tijd Summer Game Fest. De tegenhanger van Keighleys The Game Awards is wellicht één van de meest geanticipeerde showcases van het jaar en absoluut een die je niet mag overslaan. Mocht je echter niet kunnen kijken, dan hebben we dit handige Summer Game Fest-liveblog voor je klaarstaan.
In dit liveblog plaatsen we gedurende de show live updates van alle aankondigingen en onthullingen. Uiteraard schrijft de redactie tijdens de uitzending ook volop nieuwsberichten, zodat jullie komend weekend kunnen genieten van een goedgevulde website. Ben je meer van de korte overzichten en wil je gewoon even lekker je mening kwijt over de showcase? Dan zit je hier eveneens goed.
Na afloop van de show en zodra alle berichten zijn uitgewerkt, werken we dit Summer Game Fest-liveblog bij met links naar de relevante artikelen en zetten we alles overzichtelijk voor je op een rij. Kom dus regelmatig terug, zodat je niets mist!
Laatste updatesLiveblog
Vooruit, nog eentje dan. Playtonic doet waar het goed in is en maakt wederom een game die erg veel lijkt op een klassieker. Super Yooka-Laylee Kart is in productie voor pc en ondersteunt lokale multiplayer voor acht spelers.
Summer Game Fest 2026 zit erop, maar dat bekent niet dat de showcases stoppen. Agent 47 komt namelijk niet met één, maar met drie games voorbij tijdens Day of the Devs. Hitman Classic Trilogy Remastered verschijnt in 2027.
Dit was dan de show. We hebben ontzettend veel toppers voorbij zien komen wat dit wellicht de beste editie van Summer Game Fest tot op heden maakt! We hopen dat jullie net zo van de show hebben genoten als ons! Om 02:00 volgt er nog een showcase van Virtua Fighter Crossroads waarin men dieper in gaat op die game. Voor nu alvast een fijne avond gewenst!
Final Fantasy VII Revelation verschijnt in de lente van 2027 voor alle platformen.
We zien nog veel meer beelden van Final Fantasy VII Revelation voorbij komen. Het ziet er werkelijk weer schitterend uit.
Tifa diende natuurlijk als voorbode van wat komen gaat. Het derde deel in de Final Fantasy VII Remake-reeks laat zich eindelijk zien: Final Fantasy VII Revelation!
Tifa komt naar Street Fighter 6 als onderdeel van de nieuwe season pass.
Stellar Blade Blood Rain maakt haar debuut. Met indrukwekkende graphics en een cool ogende wereld weet Shift Up ons weer enthousiast te krijgen.
2K doet Geoff Keighley een 'offer he can't refuse'. Mafia: The Old Country - Man of Honor is een nieuwe expansion voor de meest recente Mafia-game.
Als een wolf in schaapskleren besluit The Wolf Among Us 2 zich eindelijk weer te laten zien. Bram liet een enigszins vrouwelijk kreetje op Discord. De game moet in 2027 verschijnen.
Eindelijk verschijnt de 1.0 versie van Palworld. Op 10 juli verlaat hij zijn early access status.
Wiz Khalifa is het nieuwe doelwit van Agent 47 als elusive target in HITMAN World of Assassination.
Een muzikaal momentje met Sea of Remnants.
Raw Power Games toont nu Chronicles Medieval , wat een concurrent voor Chivalry lijkt te worden.
Het recent aangekondigde Voormalig Forza Horizon-devs komen met racegame Clutch van Maverick Games laat zich ook zien tijdens Summer Game Fest.
Epic Games en Section 9 kondigen tijdens SGF 2026 de releasedatum voor horrorgame End of Abyss aan. De game verschijnt op 1 oktober 2026.
Flitsende Hot Wheels race-actie in de trailer van Hot Wheels Infinite Rush. 24 september aanstaande verschijnt de nieuwe game van Milestone.
Baal je dat 007 First Light hebt uitgespeeld? Geen zorgen, nieuwe verhalende DLC is onderweg. Lees nu alles over de 007 First Light - Year One Content!
Een nieuwe DLC voor Monster Hunter Wilds maakt zijn opwachting. Ascendance beloofd een grote uitbreiding te worden en verschijnt ergens in 2027.
De remake van Gothic 1 Remake is nu verkrijgbaar en krijgt ook een plekje tijdens Summer Game Fest. Onze review is nog in de maak.
Duik in de klassieke Chinese literatuur met Swords of Legends. Dit is echter geen stoffig boek, maar een keiharde actie-RPG.
Among Us Story On Guard is een singleplayer game die zich afspeelt in het Among Us-universum. Wellicht een beetje sus, maar wie weet erg vermakelijk!
Natuurlijk komt The Blood of Dawnwalker ook nog even voorbij. Het is al even geleden sinds we een goede vampieren-game hebben mogen spelen.
35 jaar, dat is heel wat voor een gamingfranchise. Toch is het The Blue Blur die 35 kaarsjes uit mag blazen. SEGA viert dat door een lading aan Sonic Racing CrossWorlds-personages te introduceren op Sonic's feestje.
Star Wars Zero Company zal menig strateeg's hart sneller doen kloppen.
Lords of the Fallen II weet ook snel de harten van menig soulslike-liefhebber te veroveren.
Voor het eerst in jaren krijgt de Saw-franchise ook weer eens een game. Saw Genesis is in ontwikkeling bij Bloober Team.
Met een wat minder gezellig ogend Amsterdam maakt 1666 Amsterdam aardig wat indruk. De proloog is nu gratis te checken via Steam en Epic Games Store.
Even geen klappers, maar wat kleinere aankondigen passeren de revue.
Virtua Fighter Crossroads is hier! SEGA laat zich goed gelden tijdens deze showcase.
Star Wars: Galactic Racer komt ook langs. Star Wars-liefhebbers gaan zeker smullen van deze racer.
Guild Wars 3 is aangekondigd! De game komt naar pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Herfst 2027 mogen we een beta verwachten.
Control Resonant laat zich ook nog even zien. De release laat gelukkig niet heel lang meer op zich wachten.
Crossfire laat zich ook weer eens zien met een verhaal gedreven game. De laatste keer dat men dit probeerde pakte dat niet zo goed uit.
What the duck is dit nu weer? An Eggstremely Hard Game is een coöp game waarin je als twee eenden probeert om je nest te verplaatsen.
De show komt goed op gang. Bandai Namco toont de eerste beelden van een nieuwe Gundam-game. Gundam Rogue Orbit verschijnt in 2027.
Platinum Games valt even binnen met een nieuwe TMNT game. Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin is in ontwikkeling.
UbiSoft pakt ook nog even een momentje om Assassin's Creed: Black Flag Resynced in het zonnetje te zetten.
Nu volgen er een aantal kleinere aankondigen. Zo is de open beta van Mortal Shell 2 van start gegaan en zien we wat gameplay van Sand: Raiders of Sophie.
Haex wordt nu uit de doeken gedaan, het debuut van ontwikkelaar Dead Astronauts.
Ryu Ga Gotoku Studio is ook van de partij om ons meer te laten zien van Stranger Than Heaven. En ook nog eens een releasedate! 15 januari 2027 kunnen we dit nieuwe avontuur gaan ervaren.
NetEase kondigt een nieuwe game aan genaamd Blood Message. Vanaf morgen zullen er al playtests gaan plaatsvinden.
Een nieuwe game van niemand minder dan Fumito Ueda. Samen met Epic Games Publishing werkt hij aan Gen Atlas.
Eindelijk! We krijgen meer te zien van Alien Isolation 2.
Studio MDHR laat van zich horen. Allereerst kondigt men aan dat er een geheel nieuwe Cuphead game aan zit te komen, maar krijgen we ook een spin-off in de vorm van Mighty Cuphead Adventure.
En we zijn van start! Resident Evil Veronica is de eerste klapper. Eindelijk een remake van Code Veronica.
Daar is ie: de man, de mythe... Geoff Keighley! Waar gaat hij ons vandaag mee verrassen?
Geen zin om alleen naar Summer Game Fest te kijken? Kijk dan samen met onze Patrick's.
It's the final countdown! We gaan bijna van start.
Goedenavond Gameliners, Wim hier. Vanavond zal ik jullie metgezel zijn in deze liveblog van Summer Game Fest. Met nog een uurtje te gaan zit de spanning er goed in.
De spanning is om te snijden en de show laat niet heel lang meer op zich wachten. Vanaf 22:00 streamen we de boel, zodat we om 22:30 meteen de pre-show ook meepakken. Patrick en Patrick geven live commentaar, Rudy en Bram schrijven de losse berichten en Wim houdt zich bezig met deze mooie liveblog. Hij komt straks hallo zeggen!
Jaag je dromen achterna! Meneer Keighley deed het ook en kijk is waar hij nu staat. Al was die 'start vanuit een tweede slaapkamer' misschien een tikje hyperbool.
Zin in een hypetrailer? Keighley heeft er weer eentje voor ons klaargemaakt.
Is jouw felbegeerde game al langsgekomen? Of wacht je nog steeds? We kennen het gevoel...
Hey hey, Bram hier! Ik breek even in om te vermelden dat er natuurlijk veel streams op het programma staan. Wil je daar nou meer over lezen, zodat je de planning een beetje erop kan afstemmen, dan kan dat. Hieronder vind je het overzicht van de zomerse showcases!
Zet de versnaperingen maar alvast klaar, om 23:00 gaat Summer Game Fest van start. Weet je wat nog gezelliger is? Nou, om lekker met ons mee te kijken! Patrick en Patrick streamen namelijk vanaf 22:00 de Summer Game Fest-uitzending en willen je graag voorzien van wat Brabantse gezelligheid en typisch Noord-Hollands sarcasme.
Weet je wat het leukste is van zo'n goedgevuld showcase-seizoen? Het doen van compleet geloofwaardige, maar tegelijkertijd ongeloofwaardige voorspellingen. Rudy heeft de Summer Game Fest-voorspelling alvast voor je klaarstaan. Wat hoop jij te zien?
Summer Game Fest 2026 is op volle toeren. Niet enkel AAA-knallers komen voorbij, want ook Soulframe weet mooie beelden op het scherm te projecteren.
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Lekkere show zeg! Wat een barrage aan topgames. En dan te bedenken dat dit eigenlijk een beperkte selectie is (vanwege allerlei andere shows).
Persoonlijke hoogtepunten waren RE Veronica en Alien Absolution 2, maar dan doe ik een aantal andere titels eigenlijk tekort.
En als reactie op andere reacties: zijn we niet een beetje te verwend? Als je deze show slechts okay-ish of zelfs ‘meh’ vond…daar snap ik niks van. Los van smaken verschillen en all that jazz. Come on! Enjoy deze shit wat meer ;)
Weer een hoop mooie aankondigingen. Alien Isolation 2 is een day 1 voor mij. Verder vond ik de RE Veronica remake er gaaf uit zien en Stellar Blade 2. Ben ook benieuwd naar Lord of the Fallen 2 en Swords of Legends. Het ziet er naar uit dat ik keuzes moet gaan maken eind dit jaar en begin volgend jaar.
Een van de betere Summer Games shows! Toch weer een aardig lijstje games om in de gaten te houden.
Wel apart dat niemand het over gen Atlas heeft die vorig al aangekondigd was als Project Robot. Fumito Ueda is een legende en The Last Guardian was misschien wel mijn favo game van de afgelopen generatie. Zal nog wel even gaan duren; stond niet eens een release window bij.
Ziet eruit dat het een toffe show was, maar qua games ben ik niet helemaal om. In ieder geval qua games die ik moet spelen. Crossfire, 1666: Amsterdam, Star Wars en The Wolf Among Us zijn de uitzonderingen. Maarja die kende we grotendeels al. Het is mooi om te zien dat Palworld uit de Early Access komt, want dan kan ik er eindelijk in duiken.
Heel dik! Gen Atlas (Project Robot), Final Fantasy VII Revelation, Star Wars Galactic Racer, TMNT van Platinum Games. 8/10. En daarmee voor mij veel toffer dan de SoP.
Zaten weer leuke aankondigingen en dus games tussen.
@gameliner gaan jullie naast dit prachtige liveblog uiteindelijk ook 1 overzichtsartikel maken met daarin opgesomd alle aangekondigde games van de SGF? Ben benieuwd.