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Summer Game Fest 5 juni 2026 - Alle games en aankondigingen

Deze liveblog is afgelopen.
Door Rudy Wijnberg +2 Rudy Wijnberg Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media Bram Noteboom Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager Wim Odekerken Wim Odekerken Redacteur Totaal 3 auteurs

Daar zijn we weer! Geoff Keighley presenteert op 5 juni 2026 om 23:00 uur Nederlandse tijd Summer Game Fest. De tegenhanger van Keighleys The Game Awards is wellicht één van de meest geanticipeerde showcases van het jaar en absoluut een die je niet mag overslaan. Mocht je echter niet kunnen kijken, dan hebben we dit handige Summer Game Fest-liveblog voor je klaarstaan.

In dit liveblog plaatsen we gedurende de show live updates van alle aankondigingen en onthullingen. Uiteraard schrijft de redactie tijdens de uitzending ook volop nieuwsberichten, zodat jullie komend weekend kunnen genieten van een goedgevulde website. Ben je meer van de korte overzichten en wil je gewoon even lekker je mening kwijt over de showcase? Dan zit je hier eveneens goed.

Na afloop van de show en zodra alle berichten zijn uitgewerkt, werken we dit Summer Game Fest-liveblog bij met links naar de relevante artikelen en zetten we alles overzichtelijk voor je op een rij. Kom dus regelmatig terug, zodat je niets mist!

Laatste updates

Liveblog
00:32

Raw Power Games toont nu Chronicles Medieval , wat een concurrent voor Chivalry lijkt te worden.

00:17

De remake van Gothic 1 Remake is nu verkrijgbaar en krijgt ook een plekje tijdens Summer Game Fest. Onze review is nog in de maak.

onbekend

23:57

Even geen klappers, maar wat kleinere aankondigen passeren de revue.

23:28

Nu volgen er een aantal kleinere aankondigen. Zo is de open beta van Mortal Shell 2 van start gegaan en zien we wat gameplay van Sand: Raiders of Sophie.

23:00

Daar is ie: de man, de mythe... Geoff Keighley! Waar gaat hij ons vandaag mee verrassen?

22:59

Geen zin om alleen naar Summer Game Fest te kijken? Kijk dan samen met onze Patrick's.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.
22:58

It's the final countdown! We gaan bijna van start.

21:57

Goedenavond Gameliners, Wim hier. Vanavond zal ik jullie metgezel zijn in deze liveblog van Summer Game Fest. Met nog een uurtje te gaan zit de spanning er goed in.

21:17

De spanning is om te snijden en de show laat niet heel lang meer op zich wachten. Vanaf 22:00 streamen we de boel, zodat we om 22:30 meteen de pre-show ook meepakken. Patrick en Patrick geven live commentaar, Rudy en Bram schrijven de losse berichten en Wim houdt zich bezig met deze mooie liveblog. Hij komt straks hallo zeggen!

19:47

Jaag je dromen achterna! Meneer Keighley deed het ook en kijk is waar hij nu staat. Al was die 'start vanuit een tweede slaapkamer' misschien een tikje hyperbool.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht.
17:09

Zin in een hypetrailer? Keighley heeft er weer eentje voor ons klaargemaakt.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.
14:05

Zet de versnaperingen maar alvast klaar, om 23:00 gaat Summer Game Fest van start. Weet je wat nog gezelliger is? Nou, om lekker met ons mee te kijken! Patrick en Patrick streamen namelijk vanaf 22:00 de Summer Game Fest-uitzending en willen je graag voorzien van wat Brabantse gezelligheid en typisch Noord-Hollands sarcasme.

Kijk samen met ons naar Summer Game Fest Community Gerelateerde content Kijk samen met ons naar Summer Game Fest
Bron: Summer Game Fest
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Reacties
Avatar Silverspawn
Silverspawn
lvl4 Reply Goblin
4 weken geleden om 13:34

Lekkere show zeg! Wat een barrage aan topgames. En dan te bedenken dat dit eigenlijk een beperkte selectie is (vanwege allerlei andere shows).

Persoonlijke hoogtepunten waren RE Veronica en Alien Absolution 2, maar dan doe ik een aantal andere titels eigenlijk tekort.

En als reactie op andere reacties: zijn we niet een beetje te verwend? Als je deze show slechts okay-ish of zelfs ‘meh’ vond…daar snap ik niks van. Los van smaken verschillen en all that jazz. Come on! Enjoy deze shit wat meer ;)

2
Avatar Jason28
Jason28
lvl7 Checkpoint Jeugd
4 weken geleden om 11:48

Weer een hoop mooie aankondigingen. Alien Isolation 2 is een day 1 voor mij. Verder vond ik de RE Veronica remake er gaaf uit zien en Stellar Blade 2. Ben ook benieuwd naar Lord of the Fallen 2 en Swords of Legends. Het ziet er naar uit dat ik keuzes moet gaan maken eind dit jaar en begin volgend jaar.

1
Avatar Xenon
Xenon
lvl10 Deel van het meubilair
4 weken geleden om 11:36

Een van de betere Summer Games shows! Toch weer een aardig lijstje games om in de gaten te houden.

1
Avatar Yo!Post!
Yo!Post!
lvl5 Thread Hunter
4 weken geleden om 11:11 bewerkt

Wel apart dat niemand het over gen Atlas heeft die vorig al aangekondigd was als Project Robot. Fumito Ueda is een legende en The Last Guardian was misschien wel mijn favo game van de afgelopen generatie. Zal nog wel even gaan duren; stond niet eens een release window bij.

3
Avatar Anita
Anita
Gameliner
4 weken geleden om 10:57

Ziet eruit dat het een toffe show was, maar qua games ben ik niet helemaal om. In ieder geval qua games die ik moet spelen. Crossfire, 1666: Amsterdam, Star Wars en The Wolf Among Us zijn de uitzonderingen. Maarja die kende we grotendeels al. Het is mooi om te zien dat Palworld uit de Early Access komt, want dan kan ik er eindelijk in duiken.

0
Avatar Yo!Post!
Yo!Post!
lvl5 Thread Hunter
4 weken geleden om 09:29

Heel dik! Gen Atlas (Project Robot), Final Fantasy VII Revelation, Star Wars Galactic Racer, TMNT van Platinum Games. 8/10. En daarmee voor mij veel toffer dan de SoP.

1
Avatar Edmar
Edmar
lvl9 NPC 2.0
4 weken geleden om 08:52

Zaten weer leuke aankondigingen en dus games tussen.

1
Avatar Twinsen_Blaze
Twinsen_Blaze
lvl8 Achievement Hunter
4 weken geleden om 08:09

@gameliner gaan jullie naast dit prachtige liveblog uiteindelijk ook 1 overzichtsartikel maken met daarin opgesomd alle aangekondigde games van de SGF? Ben benieuwd.

1
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