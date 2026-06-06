Summer Game Fest 5 juni 2026 - Alle games en aankondigingen

Daar zijn we weer! Geoff Keighley presenteert op 5 juni 2026 om 23:00 uur Nederlandse tijd Summer Game Fest. De tegenhanger van Keighleys The Game Awards is wellicht één van de meest geanticipeerde showcases van het jaar en absoluut een die je niet mag overslaan. Mocht je echter niet kunnen kijken, dan hebben we dit handige Summer Game Fest-liveblog voor je klaarstaan.

In dit liveblog plaatsen we gedurende de show live updates van alle aankondigingen en onthullingen. Uiteraard schrijft de redactie tijdens de uitzending ook volop nieuwsberichten, zodat jullie komend weekend kunnen genieten van een goedgevulde website. Ben je meer van de korte overzichten en wil je gewoon even lekker je mening kwijt over de showcase? Dan zit je hier eveneens goed.

Na afloop van de show en zodra alle berichten zijn uitgewerkt, werken we dit Summer Game Fest-liveblog bij met links naar de relevante artikelen en zetten we alles overzichtelijk voor je op een rij. Kom dus regelmatig terug, zodat je niets mist!