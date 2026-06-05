Assassin's Creed Black Flag Resynced duikt op tijdens Summer Game Fest 2026
Assassin's Creed Black Flag Resynced kan natuurlijk niet ontbreken tijdens Summer Game Fest 2026. Ubisoft heeft een nieuwe trailer voor ons klaarstaan.
Onder het genot van Leave her Johnny van Woodkid nemen we duik in het piratenleven. Het is een gevaarlijk bestaan met vele risico's, maar het biedt daarnaast ook de ultieme vrijheid. De trailer focust op de legende van de geliefde (en beruchte) Edward Kenway. Neem vooral een kijkje en bereid je voor op de aanstaande release.
Assassin's Creed Black Flag Resynced is beschikbaar vanaf 9 juli 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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