Survival-FPS HAEX is de debuutgame van Dead Astronauts
Summer Game Fest 2026 was het toneel voor diverse projecten en dus ook debuutgames. Maak kennis met Dead Astronauts en hun passieproject: HAEX.
Tijdens het fuifje van Keighley heeft Dead Astronauts officieel hun debuuttitel HAEX onthuld. Het gaat om een sfeervolle sci-fi multiplayer first-person survival-shooter die zich afspeelt in een door buitenaardse wezens geteisterde wildernis. Alsof dat niet erg genoeg was, is dit landschap ook nog eens gehuld is in een mysterieuze, paranormale mist. In HAEX gaan spelers op zoek naar vermiste leden van hun wetenschappelijke expeditie nadat ze bij bewustzijn zijn gekomen na een helikoptercrash. Daarna is het je missie om de mist te verdrijven, de wereld te veranderen en jezelf tot op de tanden te bewapenen. De monsters laten je namelijk niet met rust.
HAEX verschijnt in 2027 via Steam Early Access.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Nieuws
Vier Independence Day 2026 in GTA Online
Voor iedereen die het viert: fijne Independence Day! Ook Rockstar Games houdt rekening met de feestdag en kleedt GTA Online nationalistisch aan.8 reacties
-
Trailer
The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG is compleet gestoord
Ben jij een RPG-liefhebber, maar heb je geen tijd om duizend uur in een game te steken? The Last Hour of an Epic TO THE MOON RPG past dan in jouw straatje.2 reacties
-
Ranked
Ranked: Alle DOOM-games op een rijtje
Met DOOM: The Dark Ages | Revelations in aantocht is het tijd om stil te staan bij deze legendarische FPS-reeks. Check hier de Ranked van de DOOM-games!28 reacties
-
Nieuws
Danganronpa 2x2 uitgesteld naar 2027, bekijk nu de features
Danganronpa 2x2 is helaas uitgesteld. De moderne versie van Danganronpa 2: Goodbye Despair bevat echter een compleet nieuw scenario en verbeterde visuals.2 reacties
Beetje Control vibe dit kan wel wat worden!