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Survival-FPS HAEX is de debuutgame van Dead Astronauts

Door Bram Noteboom

Summer Game Fest 2026 was het toneel voor diverse projecten en dus ook debuutgames. Maak kennis met Dead Astronauts en hun passieproject: HAEX.

Tijdens het fuifje van Keighley heeft Dead Astronauts officieel hun debuuttitel HAEX onthuld. Het gaat om een sfeervolle sci-fi multiplayer first-person survival-shooter die zich afspeelt in een door buitenaardse wezens geteisterde wildernis. Alsof dat niet erg genoeg was, is dit landschap ook nog eens gehuld is in een mysterieuze, paranormale mist. In HAEX gaan spelers op zoek naar vermiste leden van hun wetenschappelijke expeditie nadat ze bij bewustzijn zijn gekomen na een helikoptercrash. Daarna is het je missie om de mist te verdrijven, de wereld te veranderen en jezelf tot op de tanden te bewapenen. De monsters laten je namelijk niet met rust.

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HAEX verschijnt in 2027 via Steam Early Access.

Bron: Summer Game Fest 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot HAEX
HAEX

Ontwikkelaar

Dead Astronauts

Uitgever

Dead Astronauts

Release

2027

Platforms

PC
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Reacties
Avatar Xenon
Xenon
lvl10 Deel van het meubilair
4 weken geleden om 15:34

Beetje Control vibe dit kan wel wat worden!

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