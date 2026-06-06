Survival-FPS HAEX is de debuutgame van Dead Astronauts

Summer Game Fest 2026 was het toneel voor diverse projecten en dus ook debuutgames. Maak kennis met Dead Astronauts en hun passieproject: HAEX.

Tijdens het fuifje van Keighley heeft Dead Astronauts officieel hun debuuttitel HAEX onthuld. Het gaat om een sfeervolle sci-fi multiplayer first-person survival-shooter die zich afspeelt in een door buitenaardse wezens geteisterde wildernis. Alsof dat niet erg genoeg was, is dit landschap ook nog eens gehuld is in een mysterieuze, paranormale mist. In HAEX gaan spelers op zoek naar vermiste leden van hun wetenschappelijke expeditie nadat ze bij bewustzijn zijn gekomen na een helikoptercrash. Daarna is het je missie om de mist te verdrijven, de wereld te veranderen en jezelf tot op de tanden te bewapenen. De monsters laten je namelijk niet met rust.

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HAEX verschijnt in 2027 via Steam Early Access.