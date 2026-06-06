Virtua Fighter Crossroads verschijnt in 2027, op 6 juni showcase
Eigenlijk wisten we het al, maar daar is dan de officiële onthulling van Virtua Fighter Crossroads. De game ging eerder gebukt onder de naam Virtua Fighter Project, maar krijgt nu zijn subtitel en een releasewindow toebedeeld. Virtua Fighter Crossroads verschijnt in 2027.
Afgelopen week werd de aankondiging van Virtua Fighter Crossroads al uit de handen van Ryu Ga Gotoku genomen, maar RGG laat meer zien dan enkel wat gelekte Virtua Fighter Crossroads-beelden. De onthulling van de subtitel en de releaseperiode gaat namelijk gepaard met flink wat in-enginebeelden van de game. In de trailer zien we een flinke focus op het verhaal.
Mocht je balen dat we geen daadwerkelijke matches te zien hebben gekregen, dan hoef je niet te treuren. Op 6 juni volgt namelijk om 02:00 uur Nederlandse tijd de Virtua Fighter Crossroads Showcase. In de show krijgen we veel meer informatie over de game gepresenteerd.
Virtua Fighter Crossroads verschijnt in 2027 voor pc en consoles.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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