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Bakunawa Killer maakt Virtua Fighter Crossroads onveilig

Door Rudy Wijnberg

Als fightinggame-liefhebber bij Gameliner ben ik zonder twijfel low-key hyped voor Virtua Fighter Crossroads. Zeker na het zien van de laatste trailer, want daarin kondigt Ryu Ga Gotoku de Bakunawa Killer aan met een spectaculaire gameplaytrailer.

Virtua Fighter Crossroads is natuurlijk het nieuwste deel in de Virtua Fighter-franchise. Dit is echter geen reboot of remake, maar een evolutie van de franchise die overduidelijk de cinematische kant op trekt. Dat zien we maar weer tijdens de aankondiging van de Bakunawa Killer, een meedogenloos en mysterieus personage.

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De Bakunawa Killer wordt gelinkt aan een aantal gewelddadige aanvallen in de stad Vilasapara. Wie deze mysterieuze misdadiger echter is, is vooralsnog een groot vraagteken. Pai Chan heeft een idee, want die komt op een gegeven moment oog in oog te staan met de ontmaskerde schurk.

Ook wij gaan het ontdekken. Virtua Fighter Crossroads verschijnt namelijk in 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Bron: Virtua Fighter
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Virtua Fighter Crossroads
Virtua Fighter Crossroads

Ontwikkelaar

Ryu Ga Gotoku Studio

Uitgever

SEGA

Release

2027

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl9 NPC 2.0
6 dagen geleden om 12:21

Hoop zo dat ze er een geweldige game van maken.

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Avatar Larv
Larv
lvl3 XP Farmer
6 dagen geleden om 10:23

Een fightinggame met een singleplayer ervaring van RGG is gewoon geweldig. De gevechten zien er ook (grotendeels) nog grounded uit, met niet al te veel special effects.

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