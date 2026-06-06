Virtua Fighter Crossroads Showcase toont gameplay, verhaal en personages
Tijdens Summer Game Fest 2026 werd Virtua Fighter Crossroads met een indrukwekkende trailer onthuld. De aankondiging ging echter ook gepaard met de vermelding van een Virtua Fighter Crossroads Showcase. De showcase, boordevol gameplay, uitleg over het verhaal en de bijbehorende mechanics, zit er inmiddels op en is hieronder te bekijken.
Ryu Ga Gotoku slaat met Virtua Fighter Crossroads een compleet nieuwe weg in. Dit is geen traditionele fightinggame, maar meer een action-adventure met een uitgebreid fighting-element. Een groot deel van de game is volledig verhaalgedreven en bevat meerdere personages die dezelfde wereld op een totaal andere wijze beleven.
Het gezicht van de game is Cielo, een vechtersbaas die zich van de bodem naar de top dient te knokken. Dat doen we op Villa Fight Fest, maar wat als een eenvoudig vechttoernooi begint, mondt natuurlijk uit in een uitgebreid verhaal waarin Cielo en zijn vrienden al snel in gevaar komen. De Chinese maffia zit hen namelijk stevig op de hielen.
Cielo is echter niet de enige vechtersbaas die de game kent. De wereld van Virtua Fighter Crossroads bevat meerdere personages die ieder een eigen verhaal beleven. Hoe al die verhalen uiteindelijk samenkomen, is nog maar de vraag.
Uiteraard blijft Virtua Fighter Crossroads bovenal een fightinggame. Dat wil zeggen dat we de volledige storymodus ook kunnen overslaan om direct in een potje versus te springen. Like a Dragon-ontwikkelaar Ryu Ga Gotoku wijkt hierbij af van het bekende pad en beweegt meer richting de kern van de franchise. Daarbij staat de 'three-button layout' centraal. Virtua Fighter blinkt namelijk uit in simplisme, want de game kan met slechts drie toetsen worden bestuurd. Zo kunnen we slaan, schoppen en verdedigen.
Virtua Fighter Crossroads verschijnt in 2027 voor pc en consoles.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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