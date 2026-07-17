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Harde actie in Virtua Fighter Crossroads versus battle gameplay

Door Rudy Wijnberg
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Voor de fightingfans die gameplay verkiezen boven verhaal, heb ik een leuke trailer paraat. SEGA heeft namelijk een flinke Virtua Fighter Crossroads Versus Battle Trailer vrijgegeven.

In onderstaande gameplaybeelden zien we eindelijk meer van de daadwerkelijke combat die Virtua Fighter Crossroads te bieden heeft. De aankomende fighter van Ryu Ga Gotoku heeft voorheen voornamelijk de focus gelegd op het verhaal, wat mij een beetje deed zweten over de daadwerkelijke gameplay. Al die zorgen zijn echter als sneeuw voor de zon verdwenen. De daadwerkelijke gameplaybeelden van Virtua Fighter Crossroads zien er namelijk heerlijk uit.

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Virtua Fighter Crossroads verschijnt ergens in 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.

Bron: SEGA
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 315 reviews 2165 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Virtua Fighter Crossroads
Virtua Fighter Crossroads

Ontwikkelaar

Ryu Ga Gotoku Studio

Uitgever

SEGA

Release

2027

Platforms

PC
PS5
XBS
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