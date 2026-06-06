ICO-ontwikkelaar Fumito Ueda presenteert gen Atlas
Shadow of the Colossus-maker Fumito Ueda is terug! Dit keer met gen Atlas, een game die weer heerlijk vaag is, en ook nog eens op platformen buiten het PlayStation-ecosysteem komt te verschijnen.
Zonder te weten waarom ontwaak je op een verlaten planeet. Niet geheel onbewoond, want wanneer we over de uitgestrekte, verlaten vlakte turen, zien we gigantische bouwwerken opdoemen. Sterker nog, we betreden zo'n bouwwerk, want ook hier lijkt iets van een companion te zijn. Geen mythisch wezen of razendsnel paard, maar een gigantische mech.
Fumito Ueda staat bekend om het creëren van legendarische games zoals ICO, Shadow of the Colossus en (de iets minder bevallen) The Last Guardian. Ueda is echter een tijdje afwezig geweest, maar lijkt zijn gave niet verloren te zijn. gen Atlas lijkt namelijk de typische Ueda-vibe te pakken te hebben, maar durft ook te innoveren. Zo zien we flink diverse gameplay voorbijkomen.
gen Atlas verschijnt voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. De game kent op dit moment geen releasewindow, maar is vanaf vandaag te wishlisten.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Fumito Ueda vergelijkt Gen Atlas met Shadow of the Colossus
Fumito Ueda deelt in een interview met Eurogamer nieuwe details over Gen Atlas en vergelijkt dit avontuur met het geweldige Shadow of the Colossus.1 reactie
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Shadow of the Colossus ontwikkelaar toont beelden nieuwe game
Zet je schrap, Fumito Ueda werkt aan nieuwe super vage game! Het ongetitelde project kent geen naam, maar wel eerste beelden! Check de eerste vage beelden!0 reacties
Waar is de gameplay? Voor een game show is dit uhmm.... Iemand gameplay video?
Toen ik de titel las van het kopje werd ik erg enthousiast.. Maar na het zien van de gameplay trailer is mijn hype aardig koud. Had meer verwacht. Maar gelukkig is het maar een simpele trailer, kijk uit naar de grote reveal! :]