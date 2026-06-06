ICO-ontwikkelaar Fumito Ueda presenteert gen Atlas

Shadow of the Colossus-maker Fumito Ueda is terug! Dit keer met gen Atlas, een game die weer heerlijk vaag is, en ook nog eens op platformen buiten het PlayStation-ecosysteem komt te verschijnen.

Zonder te weten waarom ontwaak je op een verlaten planeet. Niet geheel onbewoond, want wanneer we over de uitgestrekte, verlaten vlakte turen, zien we gigantische bouwwerken opdoemen. Sterker nog, we betreden zo'n bouwwerk, want ook hier lijkt iets van een companion te zijn. Geen mythisch wezen of razendsnel paard, maar een gigantische mech.

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Fumito Ueda staat bekend om het creëren van legendarische games zoals ICO, Shadow of the Colossus en (de iets minder bevallen) The Last Guardian. Ueda is echter een tijdje afwezig geweest, maar lijkt zijn gave niet verloren te zijn. gen Atlas lijkt namelijk de typische Ueda-vibe te pakken te hebben, maar durft ook te innoveren. Zo zien we flink diverse gameplay voorbijkomen.

gen Atlas verschijnt voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. De game kent op dit moment geen releasewindow, maar is vanaf vandaag te wishlisten.