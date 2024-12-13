Shadow of the Colossus ontwikkelaar toont beelden nieuwe game

Ontwikkelaar Fumito Ueda van GenDesign is geruime tijd bezig met zijn nieuwste game, maar hier is dan de eerste keer dat we de nog altijd ongetitelde game zien. De maker van onder andere Shadow of the Colossus is het maken van vage games in ieder geval niet verleerd!

Fumito Ueda, voormalig game designer bij Sony's Japan Studio stond aan het roer bij de ontwikkeling van onder andere ICO, Shadow of the Colossus en The Last Guardian. Drie moddervette games met een grote overeenkomst. De drie zijn zo vaag als het maar kan. Daar komt spoedig een vierde bij, want na het opdoeken van Japan Studio is Fumito Ueda onder GenDesign lekker verder gegaan met zijn vage games ontwikkelen. Onderstaande trailer toont de eerste beelden van een momenteel nog ongetitelde game. Een primeurtje zonder label dus.