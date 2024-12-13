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Shadow of the Colossus ontwikkelaar toont beelden nieuwe game

Door Rudy Wijnberg

Ontwikkelaar Fumito Ueda van GenDesign is geruime tijd bezig met zijn nieuwste game, maar hier is dan de eerste keer dat we de nog altijd ongetitelde game zien. De maker van onder andere Shadow of the Colossus is het maken van vage games in ieder geval niet verleerd!

Fumito Ueda, voormalig game designer bij Sony's Japan Studio stond aan het roer bij de ontwikkeling van onder andere ICO, Shadow of the Colossus en The Last Guardian. Drie moddervette games met een grote overeenkomst. De drie zijn zo vaag als het maar kan. Daar komt spoedig een vierde bij, want na het opdoeken van Japan Studio is Fumito Ueda onder GenDesign lekker verder gegaan met zijn vage games ontwikkelen. Onderstaande trailer toont de eerste beelden van een momenteel nog ongetitelde game. Een primeurtje zonder label dus.

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Bron: The Game Awards
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2104 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot gen Atlas
gen Atlas

Ontwikkelaar

genDesign

Uitgever

genDesign, Epic Games

Release

2027

Platforms

PC
PS5
XBS
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