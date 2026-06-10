Fumito Ueda vergelijkt Gen Atlas met Shadow of the Colossus

Fumito Ueda keert na tien jaar afwezigheid terug met een compleet unieke game. Gen Atlas werd namelijk tijdens Summer Game Fest 2026 aangekondigd en lijkt net zo mysterieus als zijn voorgangers te worden. In een interview met Eurogamer geeft Ueda echter meer duidelijkheid over de game. Niet enkel over de naam, maar ook over de balans in de gameplay.

Games zoals Ico, Shadow of the Colossus en The Last Guardian komen allen uit Ueda's koker. Het is dan ook niet gek dat Gen Atlas grote overeenkomsten lijkt te vertonen. Zo zien we eenzelfde geel-grauwe gloed over de game hangen. In de trailer zien we een hoofd vliegen naar het lichaam van een gigantische, ogenschijnlijk defecte mech. Dat roept natuurlijk vragen op, maar gelukkig wist Eurogamer wat antwoorden los te peuteren.

Volgens Ueda kent de titel van Gen Atlas meerdere interpretaties. Zo kunnen we het 'Gen'-gedeelte interpreteren als 'genesis', 'gene' of 'generate'. Bij het horen van het woord 'Atlas' denken mensen vaak aan de wereldkaart, maar het is ook een synoniem voor de eerste nekwervel. De game draait dan ook niet enkel om het verkennen van de wereld, maar juist ook om het hoofd dat we zien vliegen in de trailer.

Gedurende het interview wordt ook de vraag gesteld op welke game Gen Atlas het meeste gaat lijken. Hoewel het hier een compleet uniek avontuur betreft, zou de game het meest in lijn liggen met Shadow of the Colossus. Zo zegt Ueda het volgende:

"Shadow of the Colossus is the most similar. Not at the level of detail but in terms of the balance between how much action there is and even the scale of things in the world, the adventuring, the traversing you're going to do, the seamless loading of the environment and so forth. Overall, yes, out of the previous three games, that would be the best in terms of having similarities."

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Helaas is Gen Atlas tot op heden niet voorzien van een releasedatum. De game verschijnt voor PlayStation 5, Xbox Series en pc.