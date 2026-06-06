Tifa Lockhart vecht mee in Street Fighter 6 Year 4-roster
Naar aanleiding van de aankondiging van Final Fantasy VII Revelation bouwde Capcom alvast even de spanning op. Street Fighter 6 Year 4 gaat namelijk wederom gepaard met vier nieuwe vechtersbazen. Eén daarvan is Final Fantasy VII's Tifa Lockhart.
Het vierde jaar van Capcoms fightinggame Street Fighter 6 brengt wederom vier nieuwe vechtersbazen met zich mee. Het betreft twee nieuwkomers, Yasmine en Arjun, World Tour-personage Bosch (niet van de wasmachines) en Final Fantasy's Tifa. Uiteraard dient Tifa als tie-in voor de release van het zojuist onthulde Final Fantasy VII Revelation, het derde deel van de Final Fantasy VII Remake-trilogie.
Wanneer verschijnen de vier nieuwe Street Fighter 6-personages?
De vier nieuwe personages worden uiteraard niet tegelijkertijd vrijgegeven. Ieder kwartaal verschijnt namelijk een nieuw personage voor het roster. Het releaseschema is als volgt:
- Yasmine - Zomer 2026
- Arjun - Herfst 2026
- Tifa - Vroeg 2027
- Bosch - Lente 2027
Street Fighter 6 is nu verkrijgbaar voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Ik ben benieuwd hoe deze gaat verkopen, de fgc is meestal niet heel erg fan van guest characters en zeker niet als er geen een returning character bij zit. Ook denk ik dat er letterlijk niemand zit te wachten op Bosch lol. Yasmine en Arjun vond ik er wel vet uitzien.
Leuk dat er nog een year 4 komt.