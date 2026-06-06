Tifa Lockhart vecht mee in Street Fighter 6 Year 4-roster

Naar aanleiding van de aankondiging van Final Fantasy VII Revelation bouwde Capcom alvast even de spanning op. Street Fighter 6 Year 4 gaat namelijk wederom gepaard met vier nieuwe vechtersbazen. Eén daarvan is Final Fantasy VII's Tifa Lockhart.

Het vierde jaar van Capcoms fightinggame Street Fighter 6 brengt wederom vier nieuwe vechtersbazen met zich mee. Het betreft twee nieuwkomers, Yasmine en Arjun, World Tour-personage Bosch (niet van de wasmachines) en Final Fantasy's Tifa. Uiteraard dient Tifa als tie-in voor de release van het zojuist onthulde Final Fantasy VII Revelation, het derde deel van de Final Fantasy VII Remake-trilogie.

Wanneer verschijnen de vier nieuwe Street Fighter 6-personages?

De vier nieuwe personages worden uiteraard niet tegelijkertijd vrijgegeven. Ieder kwartaal verschijnt namelijk een nieuw personage voor het roster. Het releaseschema is als volgt:

Yasmine - Zomer 2026

Arjun - Herfst 2026

Tifa - Vroeg 2027

Bosch - Lente 2027

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Street Fighter 6 is nu verkrijgbaar voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.