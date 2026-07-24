Maak alvast nader kennis met Yasmine in Street Fighter 6
Vandaag de dag gaan we niet zo snel meer door naar een volgend deel van een bekende fighter. Met de wondere wereld van het internet kunnen ontwikkelaars simpelweg nieuwe content voor hun game blijven uitbrengen om zo een topgame, zoals Street Fighter 6, goed actueel te houden.
Binnenkort voegt Yasmine zich bij het roster van Street Fighter 6. Deze vliegensvlugge dame gebruikt hoofdzakelijk haar handen gecombineerd met de kracht van luchtstromen om haar tegenstanders de wind van voren te geven. De ruim zes minuten durende trailer neemt je mee in de diverse combo's die je met Yasmine zal benutten. Het is nog maar eventjes wachten op Yasmine, zij zal zich op 6 augustus bij het roster van Street Fighter 6 voegen.
Street Fighter 6 is beschikbaar voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 en pc.
Een pc-gamer in hart en nieren. Wim beschikt over een indrukwekkende hoeveelheid kennis van uiteenlopende games en breidt die maar al te graag verder uit. In zijn voortdurende zoektocht naar het verfijnen van zijn vakmanschap neemt hij graag de tijd om de heerlijk eigenzinnige titels die de industrie te bieden heeft kritisch onder de loep te nemen. Strategiegames, RPG’s en meer passeren de revue, al blijft zijn liefde voor Yakuza het felst branden.
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Voor de verandering een character guide van een andere fighting game 😂. Ziet er weer vet uit in ieder geval.
Heb het nieuwe seizoen toch maar gekocht.