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Yasmine maakt gewelddadig debuut in Street Fighter 6

Door Bram Noteboom

Het Street Fighter 6 Year 4-roster wordt zowel letterlijk als figuurlijk afgetrapt door de vechtersbaas Yasmine! Check hier de gloednieuwe gameplaytrailer.

De nieuwkomer uit de Filipijnen kan genieten van de nodige aandacht. Vanaf 3 augustus 2026 kunnen spelers met deze pittige tante aan de slag en haar vlugge, accurate vechtstijl is ideaal voor degenen die graag druk uitoefenen op hun opponenten. Ze maakt gebruik van de vechtstijl arnis, ook bekend als eskrima/escrima of kali. Dit is de nationale krijgskunst van de Filipijnen. Als klap op de vuurpijl heeft ze ook nog een karambit (ook wel reddingsmes genoemd) tot haar beschikking. Is je interesse gewekt? Yasmine kan los worden gekocht met Fighter Coins, maar de bezitters van de Year 4 Character Pass of Ultimate Pass krijgen automatisch toegang tot haar zodra ze beschikbaar is.

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Street Fighter 6 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles, Xbox-consoles en Nintendo Switch 2.

Bron: Capcom
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Street Fighter 6
Street Fighter 6

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Capcom

Uitgever

Capcom

Release

2 juni 2023

Platforms

PC
PS4
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar kingoftherain
kingoftherain
lvl9 NPC 2.0
2 weken geleden om 22:06 bewerkt

Die heeft wel een toffe move set, al zou het me niets verbazen als iedereen op Tifa zit te wachten.
Zouden ze bij Capcom trouwens iets aan de matchmaking kunnen doen? Ik zou graag bij andere n00bs ingedeeld willen worden, niet bij try-hards, waarbij ik er geen enkele move uit kan persen.

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl9 NPC 2.0
2 weken geleden om 17:07

Lijkt me wel een leuke toevoeging.

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Avatar Ascanir
Ascanir
lvl9 NPC 2.0
2 weken geleden om 11:27

Rasengan! Ziet er weer leuk en irritant tegelijk uit haha.

0
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