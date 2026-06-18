Yasmine maakt gewelddadig debuut in Street Fighter 6
Het Street Fighter 6 Year 4-roster wordt zowel letterlijk als figuurlijk afgetrapt door de vechtersbaas Yasmine! Check hier de gloednieuwe gameplaytrailer.
De nieuwkomer uit de Filipijnen kan genieten van de nodige aandacht. Vanaf 3 augustus 2026 kunnen spelers met deze pittige tante aan de slag en haar vlugge, accurate vechtstijl is ideaal voor degenen die graag druk uitoefenen op hun opponenten. Ze maakt gebruik van de vechtstijl arnis, ook bekend als eskrima/escrima of kali. Dit is de nationale krijgskunst van de Filipijnen. Als klap op de vuurpijl heeft ze ook nog een karambit (ook wel reddingsmes genoemd) tot haar beschikking. Is je interesse gewekt? Yasmine kan los worden gekocht met Fighter Coins, maar de bezitters van de Year 4 Character Pass of Ultimate Pass krijgen automatisch toegang tot haar zodra ze beschikbaar is.
Street Fighter 6 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation-consoles, Xbox-consoles en Nintendo Switch 2.
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Die heeft wel een toffe move set, al zou het me niets verbazen als iedereen op Tifa zit te wachten.
Zouden ze bij Capcom trouwens iets aan de matchmaking kunnen doen? Ik zou graag bij andere n00bs ingedeeld willen worden, niet bij try-hards, waarbij ik er geen enkele move uit kan persen.
Lijkt me wel een leuke toevoeging.
Rasengan! Ziet er weer leuk en irritant tegelijk uit haha.