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The Wolf Among Us 2 komt in 2027 uit, eerste deel ontvangt remaster

Door Bram Noteboom

Hij is eindelijk terug! Bigby Wolf maakt een grootse comeback in The Wolf Among Us 2, terwijl we ook een remaster ontvangen van het origineel.

In The Wolf Among Us 2 is onze sheriff bezig met een nieuwe moordzaak. Gruwelijke doodslagen vinden plaats in Fabletown en het is aan Bigby om uit te vogelen wat er gaande is. Hij ontvangt een nieuwe partner en dat is maar goed ook, want de meeste figuren werken niet al te best met hem mee. Of het nou opdringerigere managers zijn of fabelachtige figuren waarmee hij in vuistgevechten raakt: het is weer goed raak, terwijl er vele levens op het spel staan.

Dat is trouwens niet alles. Het geweldige origineel krijgt een remaster, zodat nieuwe (en trouwe fans) de game op moderne hardware kunnen ervaren.

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The Wolf Among Us 2 is beschikbaar in 2027. The Wolf Among Us Remastered verschijnt tijdens de feestdagen van 2026.

Bron: Summer Game Fest 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot The Wolf Among Us 2
The Wolf Among Us 2

Ontwikkelaar

Telltale Games

Uitgever

Telltale Games

Release

2027

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
3 weken geleden om 12:36

Dat we dit nog mogen meemaken hé na alles over deze studio en game. Tof dat het komt, nu hopen dat de game het waar gaat maken. Deel 1 eigenlijk nooit gespeeld zelf, wel de andere Tell Tales (Batman) gespeeld. Misschien deze ook maar eens doen.

0
Avatar Mr.Harrow
Mr.Harrow
lvl7 Checkpoint Jeugd
4 weken geleden om 14:27

Dit is leuk nieuws. Hoopte altijd al op een deel 2.

0
Avatar Sottiwotti
Sottiwotti
lvl7 Checkpoint Jeugd
4 weken geleden om 13:04

Beste nieuws van de hele Summer Game Fest! Laat maar komen!

0
Avatar Bluehope
Bluehope
lvl5 Thread Hunter
4 weken geleden om 09:43

Nice! Deel 1 nog niet gespeeld, wel vele andere gelijke games van Telltale gespeeld..The Walking Dead, Game of Thrones, Batman, Borderlands enz..

0
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl9 NPC 2.0
4 weken geleden om 01:23

Nice dat er ook een remaster komt van deel 1, die wil ik ook nog steeds spelen nadat Dispatch had gespeeld.

1
Avatar Mister_Frowdo
Mister_Frowdo
lvl15 Community Veteraan
4 weken geleden om 01:15

Ik riep letterlijk "yes!!!" toen deze aangekondigd werd! En de remaster van het eerste deel is ook een feit! Deze komen beiden fysiek in huis!

2
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