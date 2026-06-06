Hij is eindelijk terug! Bigby Wolf maakt een grootse comeback in The Wolf Among Us 2, terwijl we ook een remaster ontvangen van het origineel.

In The Wolf Among Us 2 is onze sheriff bezig met een nieuwe moordzaak. Gruwelijke doodslagen vinden plaats in Fabletown en het is aan Bigby om uit te vogelen wat er gaande is. Hij ontvangt een nieuwe partner en dat is maar goed ook, want de meeste figuren werken niet al te best met hem mee. Of het nou opdringerigere managers zijn of fabelachtige figuren waarmee hij in vuistgevechten raakt: het is weer goed raak, terwijl er vele levens op het spel staan.

Dat is trouwens niet alles. Het geweldige origineel krijgt een remaster, zodat nieuwe (en trouwe fans) de game op moderne hardware kunnen ervaren.

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The Wolf Among Us 2 is beschikbaar in 2027. The Wolf Among Us Remastered verschijnt tijdens de feestdagen van 2026.