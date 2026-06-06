The Wolf Among Us 2 komt in 2027 uit, eerste deel ontvangt remaster
Hij is eindelijk terug! Bigby Wolf maakt een grootse comeback in The Wolf Among Us 2, terwijl we ook een remaster ontvangen van het origineel.
In The Wolf Among Us 2 is onze sheriff bezig met een nieuwe moordzaak. Gruwelijke doodslagen vinden plaats in Fabletown en het is aan Bigby om uit te vogelen wat er gaande is. Hij ontvangt een nieuwe partner en dat is maar goed ook, want de meeste figuren werken niet al te best met hem mee. Of het nou opdringerigere managers zijn of fabelachtige figuren waarmee hij in vuistgevechten raakt: het is weer goed raak, terwijl er vele levens op het spel staan.
Dat is trouwens niet alles. Het geweldige origineel krijgt een remaster, zodat nieuwe (en trouwe fans) de game op moderne hardware kunnen ervaren.
The Wolf Among Us 2 is beschikbaar in 2027. The Wolf Among Us Remastered verschijnt tijdens de feestdagen van 2026.
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Dat we dit nog mogen meemaken hé na alles over deze studio en game. Tof dat het komt, nu hopen dat de game het waar gaat maken. Deel 1 eigenlijk nooit gespeeld zelf, wel de andere Tell Tales (Batman) gespeeld. Misschien deze ook maar eens doen.
Dit is leuk nieuws. Hoopte altijd al op een deel 2.
Beste nieuws van de hele Summer Game Fest! Laat maar komen!
Nice! Deel 1 nog niet gespeeld, wel vele andere gelijke games van Telltale gespeeld..The Walking Dead, Game of Thrones, Batman, Borderlands enz..
Nice dat er ook een remaster komt van deel 1, die wil ik ook nog steeds spelen nadat Dispatch had gespeeld.
Ik riep letterlijk "yes!!!" toen deze aangekondigd werd! En de remaster van het eerste deel is ook een feit! Deze komen beiden fysiek in huis!