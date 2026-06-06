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Combat van Swords of Legends bevat volop spektakel

Door Bram Noteboom

Aurogon Shanghai had een mooie verrassing voor ons in petto. Er werd namelijk een gameplaytrailer vrijgegeven met combat als hoofdthema.

Mocht je niet bekend zijn met Swords of Legends, dan is hier een spoedcursus. De titel van Aurogon Shanghai is een Wuxia actie-RPG en de wereld is geïnspireerd door klassieke Chinese literatuur. Tijdens Summer Game Fest 2026 werden we verwend met een duchtige gameplaytrailer, waarin de combat centraal staat. De protagonist neemt het op tegen Kong Kong Zi. Spelers moeten alles uit de kast trekken om deze eindbazen een toontje lager te laten zingen. Je kan zelfs NPC's oproepen die jou beschermen en extra schade kunnen aanrichten. Hierdoor voelt deze singleplayer-titel wellicht een stukje minder eenzaam.

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Swords of Legends is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Summer Game Fest
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Swords of Legends

Ontwikkelaar

Aurogon Shanghai

Uitgever

Aurogon Shanghai

Release

-

Platforms

PC
PS5
XBS
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