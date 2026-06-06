Combat van Swords of Legends bevat volop spektakel

Aurogon Shanghai had een mooie verrassing voor ons in petto. Er werd namelijk een gameplaytrailer vrijgegeven met combat als hoofdthema.

Mocht je niet bekend zijn met Swords of Legends, dan is hier een spoedcursus. De titel van Aurogon Shanghai is een Wuxia actie-RPG en de wereld is geïnspireerd door klassieke Chinese literatuur. Tijdens Summer Game Fest 2026 werden we verwend met een duchtige gameplaytrailer, waarin de combat centraal staat. De protagonist neemt het op tegen Kong Kong Zi. Spelers moeten alles uit de kast trekken om deze eindbazen een toontje lager te laten zingen. Je kan zelfs NPC's oproepen die jou beschermen en extra schade kunnen aanrichten. Hierdoor voelt deze singleplayer-titel wellicht een stukje minder eenzaam.

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Swords of Legends is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.