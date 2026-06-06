Super Yooka-Laylee Kart is een Super Mario Kart look-a-like
Nog dagelijks Super Mario Kart op de SNES aan het spelen? Trek dan maar de scartkabel uit de televisie en plug de HDMI-kabel maar in, want Super Yooka-Laylee Kart snelt zich naar je toe.
Super Yooka-Laylee Kart steekt niet onder stoelen of banken waar het de inspiratie vandaan heeft gehaald. De nieuwe game van Playtonic doet namelijk wel heel erg denken aan Nintendo's klassieker: Super Mario Kart. De aankomende kartracer pakt het echter net iets anders aan. Zo heb je veel meer opties wanneer het aankomt op het samenstellen van races en cups.
Super Yooka-Laylee Kart wordt geleverd met een uitgebreide storymodus, maar het gros van de spelers zal voornamelijk geïnteresseerd zijn in de multiplayer. Super Yooka-Laylee Kart ondersteunt namelijk zowel online als lokale multiplayer. In de lokale multiplayer kunnen maar liefst acht spelers tegelijkertijd spelen.
Helaas is er nog geen releasedatum voor Super Yooka-Laylee Kart bekend. Vooralsnog lijkt de game enkel voor pc te verschijnen.
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Leuk idee, maar loopt het moderne publiek dat MK8, MK World en Sonic Crossroads gewend is hier voor warm?
Pff 8 player split screen, das toch niet te doen😅 vind 4 player al een mini schermpje opleveren.
Wel leuk dat ze een old skool kart racer maken, vond Super Mario Kart en Street Racer vroeger echt te gek om te spelen.
SNES Mario Kart is mijn minst favoriete deel ivm de besturing. Had liever een modernere gehad.