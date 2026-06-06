Super Yooka-Laylee Kart is een Super Mario Kart look-a-like

Nog dagelijks Super Mario Kart op de SNES aan het spelen? Trek dan maar de scartkabel uit de televisie en plug de HDMI-kabel maar in, want Super Yooka-Laylee Kart snelt zich naar je toe.

Super Yooka-Laylee Kart steekt niet onder stoelen of banken waar het de inspiratie vandaan heeft gehaald. De nieuwe game van Playtonic doet namelijk wel heel erg denken aan Nintendo's klassieker: Super Mario Kart. De aankomende kartracer pakt het echter net iets anders aan. Zo heb je veel meer opties wanneer het aankomt op het samenstellen van races en cups.

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Super Yooka-Laylee Kart wordt geleverd met een uitgebreide storymodus, maar het gros van de spelers zal voornamelijk geïnteresseerd zijn in de multiplayer. Super Yooka-Laylee Kart ondersteunt namelijk zowel online als lokale multiplayer. In de lokale multiplayer kunnen maar liefst acht spelers tegelijkertijd spelen.

Helaas is er nog geen releasedatum voor Super Yooka-Laylee Kart bekend. Vooralsnog lijkt de game enkel voor pc te verschijnen.