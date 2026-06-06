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Hot Wheels Infinite Rush biedt zowel vrijheid als actie

Door Bram Noteboom

Aan toffe racegames geen gebrek tijdens Summer Game Fest 2026. Milestone doet een duit in het zakje met de reveal van Hot Wheels Infinite Rush.

Na twee Hot Wheels Unleashed-games te hebben uitgebracht, gooit de Italiaanse ontwikkelaar het roer (of stuur) om. Hot Wheels Infinite Rush is een semi-open-wereld racegame, waarin verkennen net zo'n grote rol speelt als actievol racen. Duik in een wereld van Hot Wheels-formaat met vier plastic eilanden bomvol evenementen, uitdagingen en totale gekte. Uiteraard speelt het verzamelen van schitterende voertuigen wederom een prominente rol. Met deze collectie stel je jouw eigen Rush Squad samen, bouw je epische circuits en verdien je uiteindelijk de titel Rush Master! Tenminste, als je vet hard kan gaan.

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Hot Wheels Infinite Rush is beschikbaar vanaf 24 september 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.

Bron: Summer Game Fest 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Hot Wheels Infinite Rush
Hot Wheels Infinite Rush

Ontwikkelaar

Milestone

Uitgever

Milestone

Release

24 september 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Vanduul42
Vanduul42
lvl8 Achievement Hunter
4 weken geleden om 07:46

Ziet er echt goed uit. Mijn zoontje zal die wel willen spelen.

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Avatar Edmar
Edmar
lvl9 NPC 2.0
4 weken geleden om 07:01

Oww ben benieuwd vond de Hot Wheels Unleashed games wel leuk.

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