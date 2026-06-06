Hot Wheels Infinite Rush biedt zowel vrijheid als actie
Aan toffe racegames geen gebrek tijdens Summer Game Fest 2026. Milestone doet een duit in het zakje met de reveal van Hot Wheels Infinite Rush.
Na twee Hot Wheels Unleashed-games te hebben uitgebracht, gooit de Italiaanse ontwikkelaar het roer (of stuur) om. Hot Wheels Infinite Rush is een semi-open-wereld racegame, waarin verkennen net zo'n grote rol speelt als actievol racen. Duik in een wereld van Hot Wheels-formaat met vier plastic eilanden bomvol evenementen, uitdagingen en totale gekte. Uiteraard speelt het verzamelen van schitterende voertuigen wederom een prominente rol. Met deze collectie stel je jouw eigen Rush Squad samen, bouw je epische circuits en verdien je uiteindelijk de titel Rush Master! Tenminste, als je vet hard kan gaan.
Hot Wheels Infinite Rush is beschikbaar vanaf 24 september 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.
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Ziet er echt goed uit. Mijn zoontje zal die wel willen spelen.
Oww ben benieuwd vond de Hot Wheels Unleashed games wel leuk.