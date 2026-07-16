Hot Wheels Infinite Rush komt enkele weken eerder uit

Via de Hot Wheels Infinite Rush Beyond the Track Episode 1-trailer komen we achter de nieuwe releasedatum en komen verse features voor de racegame aan bod.

Laten we maar met piepende banden dit nieuwsbericht beginnen: Hot Wheels Infinite Rush verschijnt nu op 10 september 2026 voor de pc en consoles. De originele releasedatum stond op 25 september 2026, maar gezien het overvolle programma heeft Milestone besloten de drukte uit de weg te gaan. Om spelers verder te verwennen worden de vier 'open' eilanden uit de doeken gedaan: Wheelswood, Tentacle Bay, Gearville en Drifty Temples. Is het simpelweg verkennen tot je een ons weegt? Nee, je kan ook aan de gang met freeroaming challenges, zoals Daredevil- en Tourist-uitdagingen, Delivery Stunts en Find the Flame.

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Hot Wheels Infinite Rush is beschikbaar vanaf 10 september 2026 voor de pc, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch 2.