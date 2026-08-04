Hot Wheels gaat vet hard in Hot Wheels Infinite Rush

Noem mij gek, maar ik heb stiekem ontzettend veel zin in Hot Wheels Infinite Rush. De aankomende game gaat wederom vet hard, maar schroomt niet om af en toe bij te tanken met wat customization.

Op 10 september 2026 verschijnt Hot Wheels Infinite Rush. De racegame van Mattel en Milestone weet prima vermaak te bieden en bewijst dat weer in onderstaande Beyond the Track-video. In deze tweede aflevering krijgen we in vogelvlucht meer te zien van de voertuigklassen, Rush Squads en het progressiesysteem.

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Hot Wheels Infinite Rush is vanaf 10 september 2026 beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.