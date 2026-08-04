Hot Wheels gaat vet hard in Hot Wheels Infinite Rush
Noem mij gek, maar ik heb stiekem ontzettend veel zin in Hot Wheels Infinite Rush. De aankomende game gaat wederom vet hard, maar schroomt niet om af en toe bij te tanken met wat customization.
Op 10 september 2026 verschijnt Hot Wheels Infinite Rush. De racegame van Mattel en Milestone weet prima vermaak te bieden en bewijst dat weer in onderstaande Beyond the Track-video. In deze tweede aflevering krijgen we in vogelvlucht meer te zien van de voertuigklassen, Rush Squads en het progressiesysteem.
Hot Wheels Infinite Rush is vanaf 10 september 2026 beschikbaar voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Hot Wheels Infinite Rush komt enkele weken eerder uit
Via de Hot Wheels Infinite Rush Beyond the Track Episode 1-trailer komen we achter de nieuwe releasedatum en komen verse features voor de racegame aan bod.2 reacties
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Hot Wheels Infinite Rush biedt zowel vrijheid als actie
Aan toffe racegames geen gebrek tijdens Summer Game Fest 2026. Milestone doet een duit in het zakje met de reveal van Hot Wheels Infinite Rush.2 reacties
Ik heb alle Batmobiels man in bezit van Batman Hotwheels
Ik had vroeger de (fysieke) auto’s van Hotwheels, wanneer je ze dan ergens tegenaan liet rijden, draaide er een gedeelte van de auto om en had ‘ie ineens een deuk! Waar je vroeger al niet blij mee was als kind, daar hoef je nu niet meer mee aan te komen op die leeftijd 😂
Hotwheels unleashed was het eerste spel dat m'n zoontje "speelde". Zet alle assists aan en je auto rijdt zichzelf letterlijk. Zet hem op easy en je wint nog ook. Dat is dus zonder dat je ook maar een knop hoeft in te drukken. Man wat was het mannetje toch trots dat hij er zo goed in was 😁
Kijk er zelf ook naar uit ook gewoon genoten van de twee Unleashed delen.