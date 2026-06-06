The Blood of Dawnwalker speelt zich ook in het heden af

Bandai Namco en Rebel Wolves brachten hun titel The Blood of Dawnwalker mee naar het zomerse feestje van Geoff Keighley. In een nieuwe trailer leren we dat de game zich niet alleen afspeelt in het verleden, maar in verschillende periodes en ook het heden.

Als je dacht dat Coen zich alleen maar in het verleden schuilhield op zoek naar vers bloed, dan heb je het goed mis. Bandai Namco heeft nu namelijk uit de doeken gedaan dat The Blood of Dawnwalker zich in meerdere periodes afspeelt. Een van die periodes is in ieder geval het heden. Zo zien we een postbode een pakket afleveren bij Coen waar een zak vers bloed in zit, zodat onze vampier weer op krachten kan komen. Het verhaal speelt zich dus af in verschillende eeuwen, maar ook in diverse gebieden in de wereld die ver van Vale Sangora vandaan liggen. Het verhaal van Coen wordt verteld in verschillende hoofstukken, waarvan The Blood of Dawnwalker de eerste is.

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The Blood of Dawnwalker komt uit op 3 september 2026 voor pc, Xbox Series X|S en PlayStation 5.