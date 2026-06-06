Summer Game Fest bood dit jaar ook een podium voor een nieuw project van Crossfire. Deze game belooft een meeslepende singleplayer ervaring te worden, waarbij twee operators de hoofdrol vertolken.

Layla en Cross zijn in feite twee operators die op allerlei fronten elkaars tegenpolen zijn, maar voor het avontuur in Crossfire zijn ze op elkaar aangewezen om te kunnen overleven. Een gezamenlijke vijand maakt dat zij dichter tot elkaar komen en dat is hun enige kans om uit hun benarde situatie te kunnen ontvluchten. Ontwikkelaar That's No Moon maakt van Crossfire een verhaalgedreven cinematische actie-avonturengame. Als we de trailer mogen geloven speelt stealth daarbij ook een belangrijke rol. Niet heel vreemd, aangezien Layla en Cross zich als een Army of Two moeten zien te redden tegenover behoorlijk wat geweld.

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Er is nog geen releasedatum bekend voor Crossfire. Wel is bekend dat de game naar pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S komt.