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That's No Moon werkt aan Crossfire, een verhalende singleplayer actiegame

Door Patrick Lamers

Summer Game Fest bood dit jaar ook een podium voor een nieuw project van Crossfire. Deze game belooft een meeslepende singleplayer ervaring te worden, waarbij twee operators de hoofdrol vertolken.

Layla en Cross zijn in feite twee operators die op allerlei fronten elkaars tegenpolen zijn, maar voor het avontuur in Crossfire zijn ze op elkaar aangewezen om te kunnen overleven. Een gezamenlijke vijand maakt dat zij dichter tot elkaar komen en dat is hun enige kans om uit hun benarde situatie te kunnen ontvluchten. Ontwikkelaar That's No Moon maakt van Crossfire een verhaalgedreven cinematische actie-avonturengame. Als we de trailer mogen geloven speelt stealth daarbij ook een belangrijke rol. Niet heel vreemd, aangezien Layla en Cross zich als een Army of Two moeten zien te redden tegenover behoorlijk wat geweld.

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Er is nog geen releasedatum bekend voor Crossfire. Wel is bekend dat de game naar pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S komt.

Bron: Summer Game Fest
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 168 reviews 2913 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Crossfire
Crossfire

Ontwikkelaar

That's No Moon

Uitgever

Team K1

Release

-

Platforms

PC
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Reacties
Avatar Maestro
Maestro
lvl10 Deel van het meubilair
4 weken geleden om 02:03

Maakte indruk!

0
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