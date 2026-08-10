That's No Moon, de ontwikkelaar van de nieuwe Crossfire-game, heeft naar verluidt veertien medewerkers ontslagen. De ontslagen zouden kort na de onthulling van de third-person shooter tijdens Summer Game Fest 2026 hebben plaatsgevonden.

Volgens een bron van Insider Gaming vonden de ontslagen afgelopen donderdag plaats. That's No Moon heeft de berichten zelf nog niet bevestigd of ontkend, waardoor het op dit moment niet duidelijk is welke functies zijn getroffen en of de ontwikkeling van Crossfire gevolgen ondervindt. De studio werkt aan een nieuwe game binnen het universum van Smilegates populaire shooterreeks. In tegenstelling tot CrossfireX, dat onder meer een singleplayercampagne van Remedy Entertainment kreeg, kiest de nieuwe Crossfire voor een third-person perspectief.

Crossfire werd tijdens Summer Game Fest 2026 voor het eerst getoond. In de trailer stond vooral het dynamische coversysteem centraal, waarmee spelers zich tijdens gevechten tussen verschillende posities kunnen verplaatsen. Crossfire draait om Layla, een huurling die samenwerkt met de vijandige Cross om te overleven. Naast gewapende menselijke tegenstanders krijgen de twee ook te maken met een nog onbekende existentiële dreiging.

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Crossfire heeft op dit moment nog geen releasedatum.Of de gemelde ontslagen invloed hebben op de ontwikkeling of planning van de game, is nog niet bekend. That's No Moon heeft daar vooralsnog geen uitspraak over gedaan.