Blood Message tekent Summer Game Fest rood met nieuwe trailer

NetEase Games geeft een visitekaartje af met Blood Message. Summer Game Fest 2026 is weer een trailer van een singleplayer-game rijker.

Mocht het je zijn ontgaan: Blood Message is een verhaalgedreven, lineaire actie-avonturengame voor één speler. Het komt uit de Chinese gamekeuken en de presentatie is behoorlijk spectaculair te noemen. De gore actie staat centraal, al hoopt ontwikkelaar 24 Entertainment wel te prikkelen met een boeiend narratief. Hoop je meer te leren over de game? Vanaf morgen gaan de Play Days van start, dus ook de allereerste hands-on previews.

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Blood Message is in ontwikkeling voor de pc, PS5 en Xbox Series X|S.