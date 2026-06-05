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Blood Message tekent Summer Game Fest rood met nieuwe trailer

Door Bram Noteboom

NetEase Games geeft een visitekaartje af met Blood Message. Summer Game Fest 2026 is weer een trailer van een singleplayer-game rijker.

Mocht het je zijn ontgaan: Blood Message is een verhaalgedreven, lineaire actie-avonturengame voor één speler. Het komt uit de Chinese gamekeuken en de presentatie is behoorlijk spectaculair te noemen. De gore actie staat centraal, al hoopt ontwikkelaar 24 Entertainment wel te prikkelen met een boeiend narratief. Hoop je meer te leren over de game? Vanaf morgen gaan de Play Days van start, dus ook de allereerste hands-on previews.

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Blood Message is in ontwikkeling voor de pc, PS5 en Xbox Series X|S.

Bron: Summer Game Fest 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Blood Message
Blood Message

Ontwikkelaar

24 Entertainment

Uitgever

NetEase Games

Release

-

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl14 High Score Chaser
4 weken geleden om 05:36

Ziet er heel vet uit. Hopelijk niet al te moeilijk.

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