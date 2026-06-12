Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

Check hier 19 minuten aan actievolle Blood Message-gameplay

Door Bram Noteboom

Gedurende Summer Game Fest kwam Blood Message ter sprake. Wil je meer zien van de actiegame? Check dan hier de gameplaybeelden.

NetEase Games en 24 Entertainment hebben te maken met een ambitieus project. Via deze verhaalgedreven actie-avonturengame hoopt men mee te kunnen doen met de grote jongens in de industrie. De uitgebreide gameplay-demo toont een specifiek level uit de game: Shazhou City. 24 Entertainment claimt dat in dit gebied de meeslepende gameplay-ervaring van de game goed tot uiting wordt gebracht. De realistische gevechten voeren de boventoon, maar in combinatie met de stealth-elementen vormen ze één samenhangend geheel. Verder worden er diverse elementen van de combat in de schijnwerpers gezet, zoals, lichte en zware aanvallen, ontwijken, blokkeren, afweren, counteren en executeren. Deze features moeten samen zorgen voor een vloeiende en brute ervaring. Check hieronder vooral zelf de video.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Blood Message is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Packshot Blood Message
Blood Message

Ontwikkelaar

24 Entertainment

Uitgever

NetEase Games

Release

-

Platforms

PC
PS5
XBS
Lees meer
Reacties
Avatar Mister_Frowdo
Mister_Frowdo
lvl15 Community Veteraan
3 weken geleden om 01:04

Deze houd ik in de gaten. Er zijn weinig games die zwaardgevechten correct weergeven. Hier zie ik talloze unieke animaties en aanvallen waarbij je de omgeving gebruikt op een natuurlijke manier. Je voelt de adrenaline van het gevecht.

Uiteraard is het een manier om de mooiste kant van de game te tonen en ben ik sceptisch tot de het spel uitkomt, maar het ziet er veelbelovend uit.

Als het uiteindelijke product er ook zo uitziet, lijkt het mij een iets om eens te proberen. Ik verkies ook altijd zwaarden boven vuurwapens in spelletjes, heeft iets galant en stijlvol!

0
Avatar MasterExploder
MasterExploder
lvl8 Achievement Hunter
3 weken geleden om 19:54

Normaliter ben ik echt een graphics/techniek sletje, en ja de game is best wel mooi, sommige animaties erg vet, maar het voelt allemaal vrij "simpel" lineair en had eigenlijk op iets meer innovatie gehoopt.
Wil je een AC of Uncharted/TLoU doen? Kom dan met meer enemy variatie en meer polish

1
Avatar FrozenOne
FrozenOne
lvl5 Thread Hunter
3 weken geleden om 16:12

Qua combat en 'rauwheid' is dit wat ik ooit in gedachte had voor waar Assassin's Creed naartoe zou (moeten) gaan... zou wat mij betreft geen probleem zijn wanneer je na dit fragment opeens een hidden blade vindt haha ;-)

0
Avatar Marinden
Marinden
lvl6 Combo Juggler
3 weken geleden om 13:49

Ben hier wel benieuwd naar. Gevechten zien er tof uit en de omgevingen zijn ook mooi. Deze ga ik in de gaten houden

0
Avatar Nelsherk
Nelsherk
lvl7 Checkpoint Jeugd
3 weken geleden om 13:37

Het ziet er tof uit! Het viel me wel meteen op dat je enige enemy een gast met lang haar is. Als je dan “normale” mensen als enemy gebruikt doe er dan een beetje variatie in zou ik zeggen.

1
Avatar Gamerlezer
Gamerlezer
lvl8 Achievement Hunter
3 weken geleden om 13:19 bewerkt

Ik hou ervan als de taal en omgeving authentiek is! Brute gevechten ook inderdaad!.

0
Avatar Skimoz
Skimoz
lvl2 Journey Awaits!
3 weken geleden om 12:44

Ziet er erg goed uit, de details, de combat... ben benieuwd. Ook benieuwd hoe lang de game gaat duren.

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl14 High Score Chaser
3 weken geleden om 12:34

Ik raak hier wel heel erg enthousiast van deze game. Gewoon een hopelijk achtbaan rit van een uurtje of 12 met een vet verhaal en prachtige graphics en gewoon vette action gameplay. En misschien is het een beetje wat we al vaker gezien hebben. Maar dat kunnen we bijna van elke game in elk genre wel zeggen.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord