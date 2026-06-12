Check hier 19 minuten aan actievolle Blood Message-gameplay

Gedurende Summer Game Fest kwam Blood Message ter sprake. Wil je meer zien van de actiegame? Check dan hier de gameplaybeelden.

NetEase Games en 24 Entertainment hebben te maken met een ambitieus project. Via deze verhaalgedreven actie-avonturengame hoopt men mee te kunnen doen met de grote jongens in de industrie. De uitgebreide gameplay-demo toont een specifiek level uit de game: Shazhou City. 24 Entertainment claimt dat in dit gebied de meeslepende gameplay-ervaring van de game goed tot uiting wordt gebracht. De realistische gevechten voeren de boventoon, maar in combinatie met de stealth-elementen vormen ze één samenhangend geheel. Verder worden er diverse elementen van de combat in de schijnwerpers gezet, zoals, lichte en zware aanvallen, ontwijken, blokkeren, afweren, counteren en executeren. Deze features moeten samen zorgen voor een vloeiende en brute ervaring. Check hieronder vooral zelf de video.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Blood Message is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.